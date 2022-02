Cocaína envenenada: la droga que mató a 24 personas no es la que tenía “El Paisa” Aquino, según una pericia oficial

La ciencia ha puesto blanco sobre negro y una pericia oficial determinó que la droga secuestrada en la casa de José C. Paz de Joaquín “El Paisa” Aquino no tenía “opiodes”, por ende no está vinculada a la cocaíana envenenada que mató a 24 personas e intoxicó a más de 80 y a la que le encontraron carfentanilo , un derivado del fentanilo que se usa para dopar rinocerontes y elefantes.

Así se lo confirmaron fuentes de la investigación a Infobae. De la pericia realizada por la Policía Federal surgió la información que corrobora que en los estupefacientes que se llevaron de la casa del “El Paisa” Aquino el pasado 3 de febrero no había opioides.

Ese 3 de febrero pasado, además de Aquino, también fueron detenidos otros siete sospechosos, tras una serie de procedimientos llevados a cabo en Ezeiza, Esteban Echeverría, Villa Loyola y Villa Sarmiento, en los que secuestraron armas y 15 mil dosis de cocaína con un envoltorio traslúcido color magenta similar al incautado el día anterior en Puerta 8, en Tres de Febrero.

Noticia en desarrollo