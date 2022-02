Tiene fecha el juicio contra Carlos Savanz, el hombre que secuestró durante tres días a una niña de 7 años

Carlos Savanz, el secuestrador de M., irá a juicio a mediados de este año

Carlos Alberto Savanz, el hombre detenido y acusado hace casi un año por haber secuestrado durante tres días y abusado sexualmente de M., una niña de siete años, será juzgado por esos hechos entre finales de mayo y principios de junio de este 2022.

La imputación principal contra el hombre, que trabajaba de cartonero al momento de los hechos, es por el delito de sustracción de menores. Parte de la acusación se mantiene en reserva para no revictimizar a la menor. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 de la Capital Federal fijó audiencias para juzgar en debate oral y público a Savanz para los días 17 de mayo, 26 de mayo y 7 de junio desde las 9.30 en todos los casos.

El acusado está detenido en el penal de Ezeiza con prisión preventiva. La Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional ordenó su detención en una celda del Servicio Penitenciario Federal en abril de 2021 y le trabó un embargo de 150 mil pesos. Además validó de esa manera la investigación de la jueza Alejandra Alliaud y de la fiscal del caso, Laura Belloqui, que le imputó a Savanz varios delitos, entre ellos el artículo 146 del Código Penal que es la “sustracción, retención u ocultamiento de una menor de edad”.

En el procesamiento, los camaristas consideraron que la hipótesis relatada por la defensa del acusado respecto de que el hombre planeaba llevar a la niña al zoológico de Luján fue “pueril”, y aseguraron que Savanz la mantuvo engañada, le decía que se encontraban perdidos y le daba respuestas “evasivas” cuando le pedía que la llevara con su mamá. El imputado se llevó a la nena desde el barrio porteño Cildañez y fue detenido en Luján después de un llamado al 911 que alertó de su presencia. Savanz iba en bicicleta y la niña estaba metida en una caja.

Las cámaras de seguridad captaron a Savanz junto a la niña a bordo de una bicicleta: cuando lo detuvieron la llevaba escondida en una caja de cartón

En el procesamiento, los argumentos de su defensa fueron rebatidos. Su abogado, Jorge Alfonso, había planteado que Savanz intentó llevar a la menor al zoológico de Luján. “Ninguna duda se consolida respecto a que Savanz se retiró con la niña pese a que defensa sugiere que su progenitora -tomando como fundamento la adicción a las drogas que padecería- pudo olvidar que, en realidad, lo autorizó que fuesen juntos hasta el zoológico en Luján, localidad donde finalmente fueron encontrados días después, pero esa hipótesis es, francamente, pueril”, asegura el fallo al que accedió Infobae, una conjetura que consideraron “huérfana de todo respaldo”, a la que “ni siquiera” Savanz hizo referencia.

El fallo también retrató que los policías de la Bonaerense que lo arrestaron aseguraron que al cachearlo Savanz soltó su bicicleta y M., que estaba oculta en el canasto, dentro de una caja de cartón, cayó al suelo y dijo: “Quiero que me lleven con mi mamá”.

La causa se inició el lunes 15 de marzo del año pasado cuando una tía de la niña, que vive en situación de calle con su madre en Villa Lugano, denunció que había sido llevada por un hombre, a quien conocía y que desde hacía unos días se había acercado a ella y ganado su confianza.

”Le solicitó a la madre llevar a la niña a ‘cartonear’ los contenedores y también a un lugar dedicado a la compraventa, aduciendo que allí retirarían una bicicleta. Consiguió así el permiso y ambos se retiraron del lugar en sendas bicicletas; sin embargo, pese al compromiso asumido con la madre, Savanz no llevó a la niña a ninguno de los lugares prometidos”, dice el escrito de la Cámara.

Savanz secuestró a M. el 15 de marzo de 2021 y fue detenido tres días después

A partir de allí se inició una investigación, que incluyó el análisis de decenas de cámaras de seguridad que captaron el trayecto que realizó la niña con su secuestrador en una bicicleta, a partir de las 8.40 de aquel lunes desde el barrio Cildañez, hasta pocas horas después que tomó un tren y llegó a Luján, donde pasó casi tres días.

Según la confirmación del procesamiento, el captor y la niña llegaron a Luján ese mismo 15 de marzo “alrededor de las 13:35, cuando Savanz egresó de la autopista y se dirigió a un lugar agreste donde la retuvo y la ocultó, haciéndole creer que se encontraban perdidos y que inminentemente irían en búsqueda de su madre”.

En su declaración en cámara Gesell la menor afirmó que en los días que permaneció con “Carlitos”, como lo llamaba a Savanz, estuvo en un “bosque” solamente con él, y que le aseguraba que estaban “perdidos”. Ante los pedidos de ella de volver con su madre, le daba respuestas evasivas.

Su defensa habló de alucinaciones de Savanz, de un posible cuadro de psicosis y un retraso mental leve. Sin embargo, ante psiquiatras oficiales, dijo haberse “mandado una macana”. Por eso los expertos oficiales lo consideran imputable. “Resulta verosímil afirmar que al momento de los hechos haya tenido autonomía psíquica suficiente como para comprender la criminalidad de sus actos y /o dirigir su accionar (…) entiende la criminalidad de los actos humanos como así también de los propios”, aseguró el reporte incluido en el fallo de la Sala VI.

"La expectativa de la defensa es obtener la completa absolución", dijo el abogado del imputado, Jorge Alfonso, quien aseguró que Savanz se fue con M. con el consentimiento de su mamá

”Nada explica por qué decidió permanecer alejado de la madre de la niña y de los lugares a los que supuestamente concurría con su autorización, menos aún que ello implique pernoctar en una zona boscosa con el riesgo que ello implica”, dijeron los camaristas.

“La expectativa de la defensa es obtener la completa absolución. Savanz es ajeno a los hechos, no cometió ninguna de las tipificaciones que sostiene la fiscalía y la querella en la presentación del escrito de elevación a juicio, no hay elemento suficiente que sindique que él haya intentado secuestrar o retener a la menor y menos aún haber tenido algún tipo de abuso sexual, bajo ningún punto de vista esta defensa puede convalidar eso y va a llegar hasta la Corte si es necesario”, comentó Alfonso a este medio.

El abogado insistió: “Desde el punto de vista de la responsabilidad penal no hay ningún elemento ni mínimamente objetivo ni subjetivo para demostrar que en algún momento él tuvo voluntad, intención o conocimiento de lo que estaba haciendo. Él va a declarar en la audiencia cómo fueron los hechos”, aclaró el abogado defensor quien anunció que su defendido declarará en el juicio: “Va a contar que pidió permiso con la anuencia de la mamá de llevarse a la criatura, mi cliente no va a justificar ni hacerse cargo de un hecho que no hizo”.

No parece sencilla la defensa de Savanz. En noviembre pasado, el fiscal Juan Condomí Alcorta, titular de la UFI N°1 de Presidente Perón, pidió la elevación a juicio del propio Savanz en otra causa. El delito: abuso simple de menores contra una niña de su familia.

