“Preferí quedarme en el molde y seguir viva”: el violento robo de una bicicleta a una mujer en La Plata

El violento robo de una bicicleta fue registrado por las cámaras de seguridad en la localidad de City Bell, en La Plata . En las imágenes se observa cómo el delincuente arroja al suelo a la ciclista tras apuntarle con un arma. “Preferí quedarme en el molde y seguir viva” , relató la víctima, quien por unos segundos durante el hecho pensó en recuperar su medio de transporte.

El robo ocurrió en la capital de la provincia de Buenos Aires el lunes de la semana pasada y el video que registró lo sucedido se viralizó en las últimas horas. “Yo venía de trabajar tipo 21.20 de la noche y en la calle por la que paso, que fue la 501, cuando doblo a mano izquierda veo al chico que venía caminando por la calle”, relató Ana María.

“Venía todo vestido de negro y no me extrañó que viniera caminando por la calle, porque las veredas no están muy lindas. Así que tampoco fue algo que me resultó muy raro”, detalló la mujer en diálogo con el canal TN.

Luego, continuó: “Cuando lo voy a esquivar, el chico se da vuelta y me agarra la bici . Cuando me apunta, me tira a la miércoles. Y ahí es cuando me caigo a la vereda”. “Cuando veo que él se da vuelta y me apunta con el arma, yo grito. En esos segundos es cuándo él me empuja”, precisó.

En el video registrado por las cámaras de seguridad se escucha el grito, además de la acción del ladrón cuando le sujeta la bicicleta y ella termina por caer al suelo. “Más allá del enojo, una en parte está ‘agradecida’ porque no me mató o no me caí peor contra el cordón o lo que fuera. Pero te queda esa sensación de bronca, de inseguridad y de impotencia ”, reflexionó.

Durante el robo, al delincuente se le cayó el arma y fue entonces cuando Ana María pensó en recuperar su bicicleta

Ana María sostuvo que en esos segundos del robo pensó en recuperar su bicicleta. “En ese momento lo pensé: cuando se le cae el arma, me dije ‘bueno, me llevo mi bici’. Pero también me dio miedo a que me dispare o de que se vuelva loco o lo que fuera . Entonces, no sabés cómo reaccionar”, admitió.

A pesar de ese primer impulso, la víctima aclaró que tuvo la claridad para desistir de la idea. “Preferí quedarme en el molde y seguir viva. Y no que terminara mal por una bici” , aseguró.

Ana María, como se escucha en el video, llegó a gritarle algo al ladrón. “Le pedí por favor que no, porque era mi medio de transporte. Pero qué le iba a importar a él. El objetivo lo estaba cumpliendo”, comentó.

La mujer, además, dijo que el golpe por la caída le generó una herida en la pierna que todavía no cierra. También contó que se raspó los hombros y se golpeó la cabeza. “Al otro día me dolía el tabique y no entendía por qué, pero cuando vi el video entendí la razón” , señaló.

