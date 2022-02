“Se me nubló la vista y vomité sangre”, el crudo testimonio de un sobreviviente a la cocaína envenenada

"Se me nubló la vista y vomité sangre", el testimonio de un sobreviviente a la droga envenenada

Ya son 23 las personas que murieron y más de 80 las que permanecen internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste, Noroeste y Norte del Conurbano bonaerense luego de haber consumido cocaína presuntamente adulterada. En este escenario, uno de los sobrevivientes comentó su dramática experiencia tras ser dado de alta . “Se me nubló la vista y vomité sangre”, señaló Juan (28) desde el nosocomio Dr. Carlos Bocalandro en el partido bonaerense de Tres de Febrero, lugar en el que también se encuentra internada su novia.

“Me invitaron a tomar una cerveza después del partido y me dijeron: ‘¿Vamos a fumar?’. B ueno dale, le respondí ”, contó el hombre a propósito del momento en el que consumió un cigarrillo de marihuana mezclado con cocaína presuntamente envenenada (conocido popularmente como “nevado”) después de mirar el partido de fútbol en el que la Selección Argentina derrotó 1-0 a Colombia por las Eliminatorias con miras al Mundial Qatar 2022.

“Después de fumar eso me sentí mal y me fui adentro de mi casa”, agregó Juan sobre lo ocurrido aquella noche del martes. “Después de consumir me agarró dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista y después vomité sangre a lo último. Ahí ya me asusté y me vine para el hospital”, detalló sobre los síntomas que registró.

Juan, según contó, también tiene a su novia internada por la misma razón. “Ella está ahí adentro. Le pusieron suero pero está bien y fuera de peligro”, dijo.

El hombre habló en una breve atención a la prensa realizada en las afueras del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Carlos Bocalandro”, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. “Me asusté mucho”, señaló y agregó: “No se lo recomiendo a nadie”.

El dolor de los familiares de las personas intoxicadas, ayer en el Hospital San Bernardino

También aprovechó para mandar un mensaje a quienes puedan haber consumido la misma droga adulterada. “Los que consumieron como yo, que se acerquen al hospital y que se hagan chequear para saber si están bien. Que se dejen de joder con esta porquería” , señaló y comentó: “Tengo conocidos que también fallecieron en el barrio”.

“Sí, mezclé cocaína con marihuana y sucedió el martes”, señaló Juan, que en el comienzo de su testimonio afirmó: “La buena noticia que podemos dar es que estoy vivo”. A pesar del malestar registrado aquella noche, el hombre narró que se fue a recostar de igual manera: “No sabía si me iba a levantar pero me acosté a dormir”.

Luego, sobre la realidad en su barrio sostuvo: “Hay muchos chicos y hay que tener mucha consciencia de lo que está pasando. Yo en ese momento no la tuve y tampoco pensaba que era por eso pero ahora lo puedo contar y estoy acá tranquilo. Sé que no tengo que volver a hacerlo, pero mucha gente que está detrás de esto se tiene que fijar muy bien en lo que está pasando”.

“Me ofrecieron ayuda y me habló mucha gente. Me han retado y muchos no comparten lo que yo hago pero como soy grande”, comentó y reflexionó: “Ahora trataré de hacer las cosas bien, porque otra no queda. Ahora depende de mí y no de los demás”.

La nueva cifra de víctimas fatales (23) fue confirmada a Infobae desde la Fiscalía de General San Martín, donde el fiscal Germán Martínez, de la UFI N°16, tiene la causa vinculada a los fallecidos y en donde quedan apenas 6 aprehendidos de los 10 que habían sido arrestados en Puerta 8 ayer al mediodía, tras conocerse dónde habían comprado la droga los intoxicados. Eso sí, hasta el momento ninguno fue imputado. Paralelamente, en la causa que se investiga en el fuero federal son 8 los detenidos, entre los que se encuentra “El Paisa”, Joaquín Aquino, vinculado al temido “Alicho” Aguirre y que fue arrestado en José C. Paz por la Bonaerense.





