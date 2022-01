Piedrazos, gases lacrimógenos, destrozos y fuego en la puerta del boliche de Pilar donde asesinaron a Braian Cuitiño

Destrozos y fuego en la puerta del boliche de Pilar donde asesinaron a Braian Cuitiño

Balas de gomas y gases lacrimógenos. Así respondió la Policía Bonaerense a la protesta a los piedrazos a la fachada del bar frente al que mataron a Braian Nahuel Cuitiño (22). El crimen ocurrió la madrugada del 14 de enero. A Braian lo asesinaron entre, al menos, cinco jóvenes, tres hombres y dos mujeres, cuando estaba indefenso frente a un boliche de Pilar al que había ido con su hermana Paula. Pasaron más de tres días desde el crimen y hay tres detenidos por el homicidio. Pero para la familia, los amigos y los allegados a la víctima eso no es suficiente.

Esta tarde, reclamaron Justicia frente al lugar donde se cometió el homicidio. Era apenas un grupo de unas 100 personas y un puñado de policías que custodiaban la propiedad, pero igual el reclamo se salió de control: hubo destrozos y quema de neumáticos, primero, balas de goma y gases ante la presencia de la Infantería ; y fueron las hermanas de la víctima las que debieron calmar los enardecidos ánimos en un principio. Cuando todo se desmadró, ellas también fueron víctimas de la respuesta policial al descontrol.

“Lo mataron como un perro. El dueño del boliche cerró el portón y no fue capaz de llamar a un patrullero. Dos horas estuvo tirado ahí, muerto ya” , soltó furiosa una de las hermanas de Braian ante las cámaras de TN. Y siguió con la voz quebrada: “Nadie hizo nada, no es la primera vez que muere un pibe acá y lo vuelven a abrir. Estoy cansada: hace un mes perdí a mi papá y ahora a mi hermano nadie me lo devuelve”.

Y reveló lo que consta en la investigación que lleva adelante el fiscal Gonzalo Agüero, de la UFI N°4 de Pilar: “Le robaron a mi hermana y a mi hermano. No me interesa que estén presos, quiero que estén toda la vida ahí. Una mujer lo mató a mi hermano de un piedrazo en la cabeza ”.

Paula, la hermana que estaba con Braian el viernes pasado a las 5.30 en la puerta del bar Napoleón, de Las Magnolias al 800, en Pilar, contó que la víctima quiso recuperar lo robado: “Cuando se va, le pegan, ahí”, señaló la joven y reconoció que no vio el ataque. También dijo que no los conocían. “No llegué, no llegué”, se lamentó y rompió en llanto.

Braian Nahuel Cuitiño tenía un bebé

Las pintadas frente a las maderas que delimitan el bar Napoleón, la quema de neumáticos frente a la fachada y las patadas para romper el ingreso al local se hicieron dueños de la escena. La furia por el crimen de Braian se desató en esa zona de Pilar pasadas las 18.30 cuando la cita para el reclamo era a las 20. El llanto y el dolor de los familiares era indescriptible.

Para las 19.45 todo era descontrol. Los manifestante apedrearon el frente del boliche con furia . Intentaban colarse por las casas linderas, por un terreno que está en la parte trasera. Los policías, mientas tanto, intentaba entrar al local saltando la medianera para contener a los furibundos jóvenes que a toda costa responsabilizan al dueño del comercio, en principio, por no haber asistido a Braian.

Frente a la puerta del bar Nápoles, con la llegada de la Infantería, intentaron armar un cordón policial . Para las 19.52, se escucharon una serie de disparos y tiros. Los ánimos se alteraron aún más. Y, entonces, llegaron los gases lacrimógenos de la Infantería. Fueron varios minutos de tensión hasta que se disiparon los manifestantes y la Policía Bonaerense logró recuperar el control de la calle y de lo que sucedía en el frente del boliche.

El caso

Por el crimen de Braian hay tres detenidos y una joven investigada. Entre los sospechosos tras las rejas está la mujer que, presuntamente, le dio un piedrazo en la cabeza a la víctima cuando ya estaba desvanecido en el suelo. Por eso, el fiscal Agüero los acusa del delito de robo en poblado y en banda en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por premeditación por la participación de dos o más personas.

Todo sucedió cuando Braian salía del boliche junto a su hermana Paula. Alguien los empujó y les robó: la billetera y el celular. Eran seis personas, tres hombres y tres mujeres que se prepotearon con los hermanos, incluso hubo algún intercambio de golpes, y se fueron. Paula decidió regresar a su casa en moto. Braian fue a por lo que les habían robado y enfrentó a los seis que ya estaban en el coche.

El testimonio de las hermanas de Braian Cuitiño (TN)

Lo atacaron al menos entre cuatro, una de las mujeres se abrió de la pelea y otro hombre -que está detenido por no hacer nada- quedó al volante del auto. Hubo piedrazos, patadas y Braian quedó desvanecido. Ahí le dieron al menos un piedrazo más en la cabeza, según dijeron fuentes del caso a Infobae. Todos escaparon en el auto, dejando atrás a la víctima.

A Braian lo trasladaron al hospital Cirilo Sanguinetti de Pilar con un politraumatismo de cráneo y falleció. En tanto, personal del Gabinete Técnico Operativo y de la comisaría 5ta de Pilar comenzó con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores: así dieron con cuatro de ellos, tres están detenidos y una sigue bajo investigación.

La calle donde ocurrió la golpiza a Braian Cuitiño

Al conductor del coche lo detuvieron luego de que el fiscal ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle San Javier al 1100, de la localidad de Garín, partido de Escobar. Allí fue hallado el Ford Focus utilizado por los jóvenes para escapar del lugar luego de agredir a los hermanos Cuitiño. Dentro del vehículo se encontró documentación del presunto conductor, identificado como Lucas Iván Castillo (22), quien no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento.

Además del auto, se secuestró un pantalón de jean azul, una remera del mismo color y un par de zapatillas negras, utilizadas al momento del hecho por uno de los agresores. Personal policial tomó conocimiento de que Castillo se encontraba en su lugar de trabajo, una empresa de logística ubicada en Ingeniero Eiffel y avenida Constituyentes, de Garín, donde fue aprehendido y quedó acusado de ser coautor del crimen pese a que se quedó en el coche esperando que terminaran de agredir, y matar, a Braian.

En otro de los procedimientos realizados personal policial detuvo a una segunda sospechosa, Lucía Daniela Armas (18), acusada de ser quien le dio el piedrazo final en la cabeza. El domingo cayó la tercera detenida, Ariana Dorssi (18). La hermana de 19 años de esta última sospechosa quedó bajo la mira de la Justicia. Ella no habría participado del ataque, al menos, en base a las pruebas que tiene la Justicia hasta el momento.

