Hallaron muerto al turista que había desaparecido en Entre Ríos

Roberto Ríos se encontraba desaparecido desde el 4 de diciembre

Roberto Ríos, el turista rosarino que se encontraba desaparecido desde el 4 de diciembre, fue hallado muerto en una laguna de la zona de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Allí se había trasladado para descansar unos días.

El hombre de 57 años viajó a dicha localidad para disfrutar de las termas. Hasta este martes habían pasado 10 días sin rastros sobre su paradero.

Según comentó su hija Jésica, en diálogo con medios locales, a Roberto “lo abandonaron” los mismos que lo habían trasladado a Entre Ríos en combi. “Por eso creo que él está en Victoria y que algo le sucedió cuando salió en busca de ayuda para regresar” , dijo la mujer al descartar que su padre padeciera de problemas de salud que lo hubieran desorientado o condicionado en su regreso.

“No creo que padezca cuadros depresivos, es un hombre de contextura atlética, sano, no consume alcohol ni ninguna sustancia”, detalló

A Jesica le avisaron desde el tour que contrató su papá que Roberto “no había llegado a tiempo al horario de regreso” y que el hombre se había “sentido mal”.

“La coordinadora me dijo que él se sintió mal, yo vi las cámaras de seguridad y no lo vi mal. Lo vi ingresar al complejo, pero después adentro no porque no tienen cámaras en el interior” , explicó la hija de la víctima. El estado de salud de Roberto se suma como interrogante a la investigación sobre su desaparición y posterior muerte.

Tras esa comunicación la familia viajó a Victoria donde radicaron la denuncia para dar con su paradero. El domingo 5, cuando se reportó por parte del contingente la ausencia del hombre que había llegado a la ciudad con un grupo de visitantes, comenzó la búsqueda.

Al pasar las horas, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda más amplio que incluyó perros adiestrados y buzos tácticos.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda más amplio que incluyó perros adiestrados y buzos tácticos

Según reveló el Diario UNO de Entre Ríos, este martes al mediodía personal de la Jefatura Departamental Victorial en conjunto con miembros de la División de Investigaciones y Bomberos Voluntarios, llevaron a cabo nuevos rastrillajes. Se hicieron en una laguna que se encuentra en las inmediaciones del parque termal de Victoria, donde Roberto Ríos había viajado a descansar unos días.

Ayer en ese sitio se encontró un cuerpo sin vida. A las pocas horas se confirmó que era el del turista ubicado por última vez el 4 de diciembre.

Fuentes policiales confirmaron a Rosario3 que el cuerpo estaba “en avanzado estado de descomposición” en una laguna a 400 metros del lugar donde la víctima había ido a vacacionar. En las próximas horas se realizará la autopsia que determinará la causa de muerte.

SEGUIR LEYENDO: