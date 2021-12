La muerte de Lucas González: otro oficial se presentó ante la Justicia y evalúan si hay pruebas para imputarlo

La reconstrucción del crimen de Lucas González fue suspendida por un planteo de las defensas de tres acusados

La causa por la muerte de Lucas González, el joven de 17 años que fue perseguido y baleado por tres policías de la Ciudad en Barracas, podría sumar en las próximas horas un nuevo efectivo de la fuerza porteña acusado de encubrimiento. El oficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4D, se puso ayer a disposición de la Justicia y los investigadores del caso evalúan si hay elementos como para imputarlo.

Hasta el momento son seis los efectivos detenidos, acusados de haber adulterado la escena del hecho y de haber “plantado” un arma de plástico para simular un tiroteo entre la Policía y Lucas y sus amigos. Se trata del comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4-, el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.

Justamente la oficial Miño fue quien, al momento de prestar declaración, involucró a Baidón. En su indagatoria, contó que ella corrió hasta la esquina de Iriarte y Vélez Sarsfield, el lugar donde se produjo la balacera que le costó la vida al futbolista juvenil de Barracas Central, cuando escuchó que modulaban pidiendo apoyo por un Volkswagen Suran que presuntamente huía con cuatro hombres.

Al llegar, “vio a los chicos en estado shock, conmovidos”, reveló su abogado, Roberto Castillo. “Los chicos creían que los perseguían eran delincuentes. Ella lo que hizo fue atinar a calmarlos y a decirles que ya habían pedido la ambulancia”, agregó.

Pero Miño, según el letrado, observó algo más: vio llegar a Cuevas con un chofer al que no pudo identificar en ese momento, aunque sí logró dar una descripción física, resaltando que tenía dos tatuajes en los brazos. Esa persona, de acuerdo a la investigación, es Baidón, a quien algunos de los acusados también lo apuntaron como uno de los que esposó a los dos amigos de Lucas que quedaron en el lugar luego de que el joven fuera baleado.

Lucas González tenía 17 años y un futuro prometedor en el fútbol

Baidón se presentó ayer junto a su abogada y quedó a disposición del fiscal que instruye la causa, Leonel Gómez Barbella. Los investigadores evaluaban por estas horas distintos pruebas para resolver si lo imputan y detienen por los delitos que se le endilgan a los seis policías bajo arresto: falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, amenazas y odio racial, todos ellos en concurso ideal.

Ayer fue suspendida la reconstrucción del hecho, que había sido ordenada por Gómez Barbella, con la presencia de los padres de la víctima, el abogado de la familia Gregorio Dalbón y dos de los tres amigos que sobrevivieron a la balacera policial.

La diligencia se inició poco después de las 9:30 con la idea de que primero los amigos de Lucas hagan toda la línea cronológica del episodio. Una vez que terminaran, aparecerían los tres policías imputados por la autoría material de la muerte, Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi, este último de mayor rango entre los tres.

Familiares y amigos de Lucas en el procedimiento de reconstrucción del hecho

Sin embargo, a pocos minutos de comenzado el procedimiento, un planteo de las defensas de estos tres policías llevó a su suspensión, tras ser aceptado por el juez del caso, Martín del Viso.

Poco después, Dalbón explicó que la defensa pidió que la diligencia no se lleve adelante si no están presentes los tres efectivos a quienes se les imputa la muerte de Lucas. “El fiscal no quiso que estuvieran los chicos para no revictimizarlos. El abogado (de los tres policías acusados) ya lo sabía. Lo sabía todo el mundo. En vez de hacer un planteo hace dos días, lo hicieron en el momento que se estaba haciendo la reconstrucción”, explicó el letrado, quien le advirtió al juez que si la reconstrucción no se realiza entre el lunes o el martes, pedirá su juicio político.

SEGUIR LEYENDO: