En Fotos: Rescatistas salvadoreños en Venezuela ya trabajan en labores de auxilio tras potentes terremotos

Este 26 de junio llegó el tercer contingente de rescatistas salvadoreños acompañado de insumos para apoyar la situación vulnerable de distintas provincias de Venezuela tras los terremotos que impactaron el país.

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El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
El Gobierno de El Salvador confirmó el envío de 150 toneladas de insumos como apoyo a la población de Venezuela tras los do terremotos que impactaron el país el pasado 24 de junio. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
En la ciudad de Catia La Mar, se ha desplegado los grupos de rescatistas salvadoreños para la misión de apoyo a Venezuela. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
El grupo USAR El Salvador ha realizado tareas de localización y recuperación de víctimas desde su llegada al país sudamericano.s. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Vista panorámica de Catia La Mar, donde el terremoto provocó el desplome de varios edificios en su totalidad y decenas de más estructuras con daños severos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Esta acción tiene como objetivo principal brindar apoyo en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los afectados. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Según autoridades de Venezuela, el más reciente informe oficial establece que la cifra de fallecidos provocados por el doblete sísmico asciende a 920 personas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Rescatistas salvadoreños también han ejecutado labores de búsqueda en los edificios Bahía Mar de la urbanización Caribe de La Guaira. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Parte del contingente salvadoreño recibe indicaciones del trabajo a realizar en la zona de Catia La Mar. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
La llegada de la misión salvadoreña ha sido valorada por autoridades internacionales, que reconocen el esfuerzo internacional en uno de los momentos más críticos para la nación sudamericana. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
Este 26 de junio llegó al país sudamericano el tercer avión con apoyo humanitario. El presidente Nayib Bukele informó que serían 6 aviones con 300 rescatistas en total que llegarían a Venezuela. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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