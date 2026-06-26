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Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

La marca reúne nostalgia, innovación y recompensas colectivas en una campaña enfocada en su presencia cotidiana y la evolución de sus productos

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Néctar California celebra 70 años en Colombia con una campaña que apela a la memoria de los consumidores. (Néctar California)

Peluches inspirados en frutas y una campaña que apela a la memoria de los consumidores. Con esa propuesta, Néctar California celebra sus 70 años en Colombia, en una iniciativa que busca reconectar con distintas generaciones que han crecido con la marca.

Durante siete décadas, la compañía ha estado presente en la vida cotidiana de los colombianos, desde las loncheras escolares hasta los almuerzos familiares. Ese recorrido es el punto de partida de la campaña “Néctar California, la marca que creció contigo”, y ha generado vínculos emocionales a través de los años con colombianos.

Una celebración que busca despertar recuerdos

Más que un aniversario, la campaña busca reconocer la relación que varias generaciones han construido con la marca a lo largo del tiempo.

Néctar California sostiene su presencia en la vida cotidiana de los colombianos, desde las loncheras escolares hasta los almuerzos familiares.
Néctar California sostiene su presencia en la vida cotidiana de los colombianos, desde las loncheras escolares hasta los almuerzos familiares. (Néctar California)

Como parte de la celebración, Néctar California lanzó una edición especial con cuatro mini peluches futboleros coleccionables —‘Duni’, ‘Mangui’, ‘Manzi’ y ‘Perita’— inspirados en sus frutas más representativas.

Los consumidores pueden participar realizando compras iguales o superiores a $25.000 en productos California, presentando la factura en los puntos autorizados para reclamar uno de los personajes, entre el 5 de junio y el 20 de julio o hasta agotar existencias.

Con esta dinámica, la compañía busca convertir el aniversario en una experiencia para las familias y agradecer la preferencia de quienes han acompañado a la marca durante siete décadas.

Familia mexicana sonriendo y brindando con jugos de naranja en una mesa de restaurante con desayuno, huevos, tocino y regalos, con globos decorativos.
California amplió su portafolio ante las nuevas dinámicas del mercado de bebidas y las demandas de consumidores que buscan nuevos sabores y ocasiones de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con esta conmemoración, Néctar California no solo celebra su historia, sino también la de millones de consumidores que han hecho de la marca un símbolo de tradición, calidad y de ‘La fruta que sí se siente’“, señalaron voceros de la compañía.

Innovación en el mercado de bebidas

Celebrar 70 años también implica adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. La industria de bebidas ha experimentado importantes transformaciones durante los últimos años, impulsadas por consumidores que buscan nuevas ocasiones de consumo, sabores diferentes y propuestas cada vez más alineadas con sus estilos de vida.

Frente a ese escenario, California ha ampliado su portafolio para responder a estas tendencias sin perder la identidad que la ha acompañado desde sus inicios.

Los personajes ‘Duni’, ‘Mangui’, ‘Manzi’ y ‘Perita’ se reclaman con compras desde $25.000 en productos California entre el 5 de junio y el 20 de julio o hasta agotar existencias.
Los personajes ‘Duni’, ‘Mangui’, ‘Manzi’ y ‘Perita’ se reclaman con compras desde $25.000 en productos California entre el 5 de junio y el 20 de julio o hasta agotar existencias. (Néctar California)

Entre las novedades se encuentra Amazté California, una bebida elaborada a base de té blanco con sabores como carambolo y mangostino, con la que la marca incursiona en nuevas categorías y busca conectar con consumidores interesados en alternativas diferentes.

Una marca que sigue creciendo con los colombianos

Más allá de la campaña y de los coleccionables, el aniversario representa un recorrido por la historia de una marca que ha estado presente en diferentes generaciones y momentos cotidianos de los hogares colombianos.

Con esta celebración, Néctar California reafirma su propósito de seguir evolucionando junto a sus consumidores, manteniendo el vínculo construido mientras responde a las nuevas tendencias que transforman la industria de bebidas, una de las más dinámicas del país.

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Consumo de JugosPeluches CaliforniaHábitos de Consumo70 años NéctarNéctar CaliforniaColombia-Noticias

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