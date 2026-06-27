República Dominicana

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Una mujer originaria de San Cristóbal perdió la vida tras los fuertes sismos que golpearon Venezuela, mientras el Gobierno dominicano gestiona la repatriación de ciudadanos

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Una ciudadana dominicana murió en Venezuela por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron ese país. (EFE/ Ronald Peña R,)
Una ciudadana dominicana murió en Venezuela por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron ese país. (EFE/ Ronald Peña R,)

Una ciudadana de República Dominicana falleció a causa de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela, según confirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Opinión Antonio Díaz Vargas este viernes. La víctima, Magalis del Valle Cid Serrano, de 49 años y originaria de San Cristóbal, es hasta el momento el único caso confirmado de una persona dominicana fallecido tras el desastre natural.

“Solamente hay una fallecida que es originaria de San Cristóbal. No tenemos más información. Donde sucedió el desastre tenemos muy pocos dominicanos residiendo en ese sector o en ese pueblo. Por el momento hemos salido muy poco afectados con relación a víctimas”, indicó Díaz.

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A pesar de que el Gobierno solo ha confirmado la muerte de una ciudadana dominicana, se advirtió que el número de fallecidos podría incrementarse a medida que progresen los trabajos de identificación de las víctimas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Opinión Antonio Díaz Vargas, confirmó el fallecimiento de una dominicana tras los terremotos en Venezuela. (Cortesía: Diario El País)

Ministerio de Defensa repatría peloteros desde Venezuela tras el sismo

Por otra parte, en respuesta a la emergencia, el Ministerio de Defensa dominicano dispuso el retorno al país de 12 peloteros que se encontraban en Venezuela en el marco de compromisos deportivos con la Liga Mayor de Béisbol Profesional. En la misma conferencia, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que la acción formó parte de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de sus compatriotas tras el sismo.

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En la tarde de hoy se ha facilitado el regreso de 12 peloteros dominicanos a territorio nacional”, explicó el funcionario, detallando que los deportistas participaban en intercambios deportivos y que la repatriación se gestionó como parte de los esfuerzos de asistencia y protección consular.

El Ministerio de Defensa aseguró que continuará ofreciendo información sobre las acciones de apoyo a dominicanos en territorio venezolano, así como sobre cualquier situación adicional que pudiera presentarse mientras persista la emergencia.

Las autoridades recomendaron a quienes cuenten con familiares en las regiones afectadas mantener la comunicación y acudir a los canales consulares establecidos ante cualquier eventualidad.

Dominicana despliega ayuda a Venezuela

Como parte de la iniciativa humanitaria Operación Quisqueya Solidaria 2026, cuerpos de socorro dominicanos se encuentran en Venezuela. Este esfuerzo busca brindar apoyo directo al pueblo venezolano tras el devastador terremoto que azotó a esa nación. “Damos reconocimiento a los hombres y mujeres de las Fuerza Armada que representan a nuestro país en esa misión humanitaria”, apuntó Fernández.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 es la respuesta oficial de la República Dominicana para apoyar en tareas de búsqueda, rescate y emergencias en Venezuela. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 es la respuesta oficial de la República Dominicana para apoyar en tareas de búsqueda, rescate y emergencias en Venezuela. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Por su parte, desde la Cancillería, se mantiene vigilancia sobre la situación de los dominicanos que residen en las áreas impactadas, priorizando la localización y el contacto con los nacionales, así como la gestión de ayuda humanitaria y repatriación en caso de ser necesario. Autoridades están disponibles para prestar asistencia a los ciudadanos que lo requieran, al tiempo que coordina con las autoridades venezolanas los trámites relacionados con las víctimas y la seguridad de la comunidad.

El fallecimiento marca hasta ahora el único caso confirmado de una dominicana fallecida por los terremotos en Venezuela, mientras continúan los esfuerzos gubernamentales para asistir a la comunidad y monitorear el desarrollo de la emergencia.

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