Defendió a su cuñada en un robo, lo apuñalaron y está grave: “Nos tocó de cerca la maldita inseguridad”

Matías Ezequiel Pettiñani tiene 21 años y pelea por su vida

Un joven de 21 años pelea por su vida tras haber sido víctima de un brutal ataque en la localidad bonaerense de San Fernando: un delincuente lo apuñaló en el cuello delante de su cuñada en medio de un asalto. Ocurrió la noche del sábado pasado y el agresor aún sigue prófugo.

El ataque sucedió en la esquina de Besares, entre Miguel Cané y Almirante Brown, cerca de la medianoche de ese 13 de noviembre. Matías Ezequiel Pettiñani había ido a buscar a su cuñada, que volvía de trabajar desde Vicente López. La tenía que esperar en la parada de la Línea de colectivos 203, ubicada en Besares y Avellaneda. El favor se lo había pedido su suegro, Marcelo, quien en ese momento estaba yendo a buscar a su otra hija, la novia de la víctima, a un cumpleaños.

Tras encontrarse en la parada, Pettiñani y su cuñada comenzaron a caminar de vuelta a la casa de la chica hasta que advirtieron la presencia de un joven sospechoso, que los alcanzó a pie y les empezó a exigir dinero, todo con tono agresivo.

El atacante se puso al lado de la cuñada de Matías. Por esa razón, el joven se interpuso entre ambos: quería defender a la chica. Fue en ese momento cuando recibió una puñalada en el cuello.

Matías cayó al suelo y el ladrón arremetió contra la chica para robarle la mochila, y luego darse a la fuga. Tras ello, la cuñada de la víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos. Afortunadamente, un hombre que pasaba por el lugar detuvo la marcha de su auto y trasladó al joven de 21 años al Hospital Cordero, ubicado a cuatro cuadras de donde lo atacaron.

Matías fue asistido por los médicos, quienes le frenaron la hemorragia y lo operaron. Quedó internado en terapia intensiva tras haber sufrido lesiones en la yugular y por haber perdido mucha sangre.

“Está mejorando, responde a los tratamientos, pero sigue en estado grave” , contó Marcelo, el yerno de la víctima, al diario San Fernando Nuestro. Los allegados a Matías difundieron un comunicado en donde piden dadores de sangre: quienes quieran y puedan colaborar, puedan acercarse al hospital, ubicado en Belgrano 1955, de lunes a viernes, de 7.30 a 11.

“Mati es como si fuera mi hijo. Vive en casa con nosotros. Esto nos destruyó” , lamentó el suegro.

Matías junto a su hermano Manuel

El caso es investigado por el fiscal Sergio Szyldergemejn y la DDI de San Fernando. La primera medida que se tomó fue el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar al agresor.

Mientras, la familia de Matías implora por pistas para dar con el delincuente. “Por favor, necesitamos que encuentren y encierren a la basura que lastimó a mi sobrino. Hoy nos tocó desde cerca vivir esta pesadilla, maldita inseguridad. Les pido por favor, si viste algo o sabes de algo, hacé la denuncia”, fue el mensaje de Paola, la tía del joven atacado, en su muro de Facebook.

En la misma red, el hermano de Matías, Manuel, le dedicó un mensaje de aliento: “Te pido que no te vayas tan rápido, no nos sueltes las manos. Vas a salir adelante como siempre hermanito... te amo brother. No podés dejarme solo. Ya Tengo el turno para nuestro tatuaje así que no te vayas que nos queda mucho camino por recorrer. Vamos a salir adelante hermanito”.

