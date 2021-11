Brutal femicidio de una joven de 19 años en Berazategui: dejaron su cadáver en un descampado

Brisa Formoso era intensamente buscada desde la noche del viernes

El domingo por la mañana, la Policía Bonaerense encontró en un descampado de Ranelagh, en el partido de Berazategui, el cuerpo de Brisa Abril Formoso Sobrado, una chica de 19 años que era intensamente buscada desde el viernes. Por el crimen fue detenido un joven de 23 años que había sido visto junto a ella en un cumpleaños.

La familia de Brisa había denunciado su desaparición el sábado a la mañana. Fue su propia madre la que se presentó en la Comisaría 4ta de Berazategui e indicó que su hija, madre de un nene de dos años, no había regresado de una fiesta a la que había asistido junto a su prima en la sociedad de fomento San Marcos, ubicada en la calle 142 y 56 de la localidad de Guillermo Hudson.

La prima de la desaparecida les explicó a los efectivos que la joven se había cruzado en la fiesta con su ex pareja, con quien mantuvo una fuerte discusión luego de que él la viera junto a otro chico: un tal “Iván”, con domicilio en la localidad de Plátanos .

Cerca de las 5:30 había visto por última vez a su prima dentro del evento y desde ese momento desconocía su paradero.

La búsqueda de la joven -que vestía un jean celeste, una campera de tela color negro con rayas en los brazos color blanco tipo Adidas y zapatillas de tela negras- se dificultaba porque no tenía teléfono celular y era la primera vez que se ausentaba de su casa sin aviso.

El cuerpo de la joven fue encontrado a 15 cuadras del lugar donde fue vista por ultima vez

Cerca de las 19 del sábado, otra amiga de la joven indicó a la Policía que cerca de las 10 de la mañana había visto a Brisa cerca del barrio Bustillo, en Plátanos, con Iván, el joven con quien estaba en la fiesta. La investigación quedó en ese momento a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N° 1 de Berazategui.

La búsqueda continuó hasta la noche y, en las últimas horas del sábado, el cuerpo de Brisa fue encontrado en medio de un terreno de pastos crecidos en el cruce de las calles 45 y 147, en la localidad de Ranelagh, a la vera del arroyo Las Conchitas y a unas 15 cuadras del lugar donde fue la fiesta el viernes.

Fuentes policiales indicaron a la agencia Télam que aún no se había podido establecer el motivo de la muerte, pero no se descarta que la joven haya sido apuñalada o estrangulada.

Tras el hallazgo del cuerpo, el joven que había sido visto junto a la víctima, Hugo Iván Morales, de 23 años, fue identificado y quedó detenido , señalado hasta el momento como principal sospechoso del crimen.

Al momento de su detención, según informaron fuentes policiales, el joven presentaba heridas defensivas que no pudo justificar. El fiscal Ichazo lo indagará en las próximas horas por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, un femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua.

Brisa Formoso era madre de un nene de dos años

En tanto, mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar donde fue hallado el cadáver, el cuerpo de Brisa fue trasladado a la morgue judicial para la operación de autopsia que confirme los pormenores de su asesinato.

Al momento en que la familia Formoso se acercó a reconocer el cuerpo, se produjeron empujones y corridas entre vecinos y conocidos de la víctima, que denunciaban la “inacción” de la policía y que compartieron en redes sociales el momento en que el personal de Infantería de la Provincia, que custodiaba el lugar, disparó balas de goma hacia los familiares.

En las últimas horas, amigos y parientes de la joven despidieron a Brisa a través de las redes sociales y reclamaron justicia por el femicidio.

“Nunca voy a aceptar que hayas perdido la vida, porque no la perdiste, te la arrancaron. No dejo de pensar en vos y no te voy a olvidar nunca. Nunca voy a dejar de llorarte. Nunca se van a acabar estos días de luto. Le pido a Dios que me ayude a entender por qué te paso a vos. Te recuerdo siempre con esa alegría única que tenías. Ahora estas descansando en paz. Siempre presente negra”, escribió una de sus amigas.

“Movimos cielo y tierra para que vuelvas sana y salva pero la vida nos sorprendió con un giro de 360° y ahora sé que estás en un mejor lugar, que no sufrís mas. Quiero que sepan que sos y fuiste una excelente mama, hija y amiga, que agradezco mucho cuando estuviste en el momento en que más hecho mierda estuve y que me dejaste ser parte de la vida de tu bebé como su tío postizo”, agregó otro amigo. “Volá alto, negra, que acá vamos a estar luchando por vos. Siempre en todos nuestros corazones”.

