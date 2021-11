El último adiós al kiosquero asesinado en Ramos Mejía: “Justicia por Roberto”

El hijo mayor de Roberto Sabo de la mano de su abuela, la madre de la víctima (Fotos: Franco Fafasuli)

Mientras el santuario se mantiene sobre la persiana baja del “Drugstore Pato” de Ramos Mejía que atendía Roberto Sabo (48), los restos del kiosquero asesinado a balazos el domingo pasado, durante un robo en su comercio, comenzaron a ser velados esta martes a la tarde en una cochería del partido de Morón, ubicada muy cerca del cementerio de ese distrito donde desde el miércoles por la mañana descansarán sus restos.

El cuerpo del kiosquero llegó a la cochería Pache, ubicada en Alcalde González Barbosa al 200, en la esquina con la Ruta 4, a las 16.42. Unos 20 minutos después, arribó al lugar la familia: la madre de Roberto lo hizo de la mano de Nicolás, el hijo más grande de la víctima; mientas Pedro Sabo, el padre del comerciante asesinado, caminaba un par de metros más atrás.

Junto a ellos, también llegó Paula, la ex esposa y mamá de los dos hijos del kiosquero muerto. La mujer llevaba un ramo de flores en sus manos. Un vecino de esa tranquila cuadra de casas bajas de Morón les gritó antes de que ingresaran a la cochería y mientras levantaba el brazo: “Justicia por Roberto”.

Mabel ya estaba en el lugar desde temprano. Vecina y amiga, fue una de las primeras en llegar: “Era una excelente persona, muy trabajador como toda su familia”. Y expresó que, ahora, que el kiosco lo atenderá Nicolás, el hijo mayor de Roberto, dijo: “Los amigos vamos a ayudarlo en todo lo que podamos”.

De remera a rayas, Pedro Sabo, el padre de Roberto

Para Mabel, “lo que pasó, desencadenó el enojo de la gente porque fue a sangre fría, completamente injustificado, y de gente muy querida del barrio, conocida de muchos años”. Hay que recordar que tanto el domingo por la noche como el lunes los vecinos marcharon hacia la comisaría. El primer día llegaron hasta la seccional de Ramos Mejía, ubicada a 300 metros de donde mataron a Roberto. Ayer, la movilización fue masiva pero la Policía Bonaerense impidió que los vecinos llegaran hasta la puerta de la dependencia y hubo incidentes.

Roberto, otro vecino que al igual que Mabel esperaba desde temprano para poder despedir al kiosquero, se sinceró en la puerta de la cochería: “Esto que pasó no es nuevo, es lo que se vive en todos lados. En Ramos hay muchas cámaras privadas, no sé si habrá alguna municipal. Vivo a tres cuadras de la comisaría y se ve movimiento de policías pero, evidentemente, no sirve”.

El cuerpo del kiosquero llegó a la cochería unos minutos antes de las 17

Los vecinos de esa cuadra que tiene a 100 metros al cementerio de Morón y en la esquina la ruidosa Ruta 4 se asoman por sobre los muros y las rejas de sus casas para observar lo que sucede en la puerta de la cochería

Noticia en desarrollo