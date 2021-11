La absurda declaración del “hombre gato” en el juicio en su contra: “Que mi vieja está muerta es mentira”

El israelí Gil Pereg declaró ante la Justicia por primera vez

“ Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé donde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno ”. Este martes, el ingeniero electrónico israelí Gilad Gil Pereg rompió el silencio desde que fuera detenido en enero de 2019 por los crímenes de Pyrhia Saroussy y Lily Pereg y cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de la localidad mendocina de Guaymallén. El imputado dio una absurda declaración en el juicio por jurados en su contra, donde este miércoles se conocerá el veredicto: ¿inimputable o culpable?

Gil Pereg, conocido desde su detención como el “hombre gato” por actuar cómo si fuera un felino, apuntó en su declaración contra la Policía y la Fiscalía: “Yo siempre he querido a mi madre y a mis hijos (sus gatos). Jamás podría hacerles algo. Pero armaron allanamientos en mi predio y no encontraron nada; y después aparecieron estos cuerpos el sábado, que no sé de quiénes son porque no los vi” , sostuvo.

Y reafirmó su versión: “Mi madre y mi tía siguen vivas. Han sido secuestradas y están en un lugar oscuro del que no pueden salir. Mi madre me habla todas las noches, dentro de mi cabeza. Me dice que tengo que salvarla, y yo le digo que no puedo porque estoy encerrado. Es mentira que han encontrado los cuerpos en el terreno mío. Y si encontraron algo, fue algo plantado”.

“Me culpan porque vivo de forma rara, precaria, de forma no común como la de ustedes”, consideró el acusado ante el jurado popular.

Según la defensa, a cargo de los abogados Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta, Pereg habló por voluntad propia, respondiendo preguntas de los letrados. Habló estando en todo momento de pie y mostrando una evidente dificultad para armar las palabras y frases, describió el diario Los Andes.

Durante su declaración, el acusado recordó cómo era su vida en Israel: “He vivido en una burbuja cerrada. Yo comprendí al abrir los ojos. Después de que los abrí en la Universidad fui al Ejército, vi lo malo que hacen y no pude aguantar. Después de eso estuve ocho meses encerrado en la habitación de la casa. Cuando estaba en el ejército, tuve que hablar con el psiquiatra para que me liberara, porque no podía aguantar la presión por las cosas que hacen ahí. Yo vi cómo era el mundo y entendí que era muy feo. No podía vivir así ni tener relaciones con nadie: las únicas personas que estaban conmigo eran mi mamá y mis abuelos”, dijo.

Noticia en desarrollo...