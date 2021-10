La Corte Suprema le negó a Cristian Aldana la excarcelación y el arresto domiciliario (Adrián Escandar)

La Corte Suprema rechazó un recurso del músico Cristian Aldana, exlíder de El otro yo, para que le concedan la excarcelación y el arresto domiciliario , después de haber sido condenado a 22 años de prisión por haber abusado sexualmente de cuatro menores de edad.

La resolución del alto tribunal fue firmada ayer por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que permite al tribunal rechazar sin argumentos los recursos extraordinarios cuando los planteos son insustanciales o impertinentes.

Los pedidos de Aldana fueron rechazados en todas las instancias y la Corte mantuvo este temperamento en el caso del músico que, aprovechando su condición de ídolo, seducía menores especialmente vulnerables para luego abusar de ellas.

Aldana, cuyo primer nombre es Humberto, permanece detenido desde diciembre del 2016, poco después de irrumpir en una marcha en su contra organizada por las víctimas disfrazado de monja y tocando la guitarra.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 que lo condenó a 22 años de prisión en 2019 se basó para dictar veredicto en el testimonio de 83 testigos que comparecieron durante más de un año en un proceso muy trabado por las denuncias del músico y sus cambios permanente de abogados para su defensa.

“La conducta de Humberto Cristian Aldana estaba orientada a la selección de especiales víctimas, elegidas a través del directo ejercicio de interrogatorio sobre la vinculación familiar, la existencia de abusos previos y la inexperiencia sexual propia de la corta edad de sus elegidas, aprovechando del contexto familiar de cada una que las posicionara en un particular estado de vulnerabilidad”, indicaron en la sentencia los jueces del Tribunal, tal como precisa la agencia Télam.

El momento de la sentencia contra Aldana (Nicolas Stulberg)

El momento de la condena a 22 años por abuso sexual

Aquel 12 de julio de 2019, en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 25 de la Capital Federal estaban presentes -cargadas de angustia y tensión- las siete mujeres que denunciaron al cantante Cristian Aldana por haberlas violado cuando eran menores. Atentas a la lectura del veredicto estallaron en aplausos al conocerse la sentencia.

Finalmente la justicia determinó que el músico es culpable de los cargos de abuso sexual y corrupción de menores que se le imputan y fue condenado con una pena de 22 años de cárcel.

Antes de conocer la sentencia, el músico dijo : “No soy culpable, no soy un violador, ni un abusador ni un violento”. Mientras tanto, las querellantes se abrazaban con sus familias y amigos. El músico, que había hecho su alegato unas horas antes de conocerse el veredicto, no estuvo presente durante la lectura del fallo.

Aldana fue condenado por cuatro de los siete casos denunciados, ya que los jueces Gustavo Goerner y Rodolfo Bustos Lambert consideraron que dos estaban prescriptos, mientras que el restante había sido desestimado por el fiscal. La jueza Ana Dieta de Herrero votó en disidencia con la condena de 22 años (que contempla los abusos sexuales dentro de la figura de corrupción de menores), y pidió 35 años.

Finalizado el juicio, Ariell Carolina Luján, una de las víctimas, habló con los medios aquel día: “Estoy satisfecha con el fallo dadas las circunstancias y el contexto, pero me hubiera gustado que fueran más años. Para mi los violadores tendrían que estar toda la vida en cana. Igualmente son una cantidad de años que sientan un precedente para los casos de abuso sexual en la infancia y violencia de género”, señaló.

