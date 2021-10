Caso del ex Cadillacs “Naco Goldfinger”: el insólito nivel de pureza de la cocaína encontrada en el rio

Ignacio “Naco Goldfinger” Pardo

En la mañana del viernes pasado, Ignacio “Naco Goldfinger” Pardo, el exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, fue rescatado junto a su amigo Gastón Minin mientras flotaba en las aguas del Río de La Plata a muy poca distancia del cadáver de Carlos Cammarota y de una mochila con 34 kilos de cocaína . Tras el hallazgo, “Naco” negó todo tipo de vinculación con la droga, pero el misterio del caso que envuelve al músico continúa develando sorpresas.

En las últimas horas, se conoció un nuevo elemento en la causa que lleva adelante el juez Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Pata, Ernesto Kreplak. El llamativo grado de pureza que contenía la droga dentro del morral que flotaba junto a Cammarota en las frías aguas del Río de La Plata: 93 por ciento, confirmó el análisis . Es decir, que era ínfima la cantidad de sustancias de estiramiento que contenía la cocaína encontrada.

De este modo, la cifra que lanzó el peritaje toxicológico es un tanto inusual si se tiene en cuenta la calidad de la cocaína que gira por el mercado local. Según datos que había publicado la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Secretaría de Seguridad en 2018, ese año la pureza de la droga rondaba el 24 por ciento. Si bien en 2017 había tocado picos de 94% y en 2016 de 74%, encontrar en el mercado narco, cocaína con ese grado de pureza no es sencillo ni habitual .

Tal vez, la imagen de Félix Gallardo, un conocido narco mexicano en los ochenta, más conocido en su país como “El Jefe de Jefes” o “El Zar de la Droga”, pegada en los 34 panes precintados de la droga hallada, fue un indicio del porcentaje de pureza que finalmente lanzó el resultado del peritaje.

La droga encontrada dentro del morral con la imagen del narco méxicano

“Esa foto es como su marca entre entendidos, así funciona. La imagen de Gallardo se utiliza para certificar la calidad entre vendedores y compradores”, relató un investigador a este medio con experiencia en seguir narcotraficantes.

Por otro lado, el peritaje sobre la droga hallado en el río, confirmó finalmente su totalidad: 34 kilos.

El momento en que Prefectura halló la droga flotando en el Río de La Plata

Mientras tanto, la investigación para develar la relación entre el ex Cadillacs y su amigo con la cocaína, continúa. El lunes pasado, “Naco” sentó frente al juez Kreplak e intentó explicar el extraño episodio que protagonizó. “Yo a Carlos Cammarota lo conozco a través de un taller de pintura de Ituzaingó, de nombre ‘Gamuza’”, confesó Pardo y así develó el primero el misterio. Luego, su relato comenzó a tornarse nebuloso. Según el músico, Cammarota quería comprarle una lancha tracker, ya que “Naco” es dueño de un astillero en la zona Norte del Conurbano. La transacción era a cambio de una moto, valuada en 10 mil dólares, y 3 mil dólares en efectivo.

Sin embargo, según pudo saber Infobae, los investigadores analizan en los registros judiciales de cada uno, ya que sospechan que ambos en realidad se conocieron en prisión, y no en la forma que declaró Pardo. Los detectives creen que en 2019 coincidieron en la Unidad Penitenciaria Nº30 de General Alvear . “Naco” cumplía su condena por robo y Cammarota fue alojado allí por el mismo delito.

Por su parte, Cammarota era un viejo conocido para la Justicia. El hombre contaba con una larga lista de antecedentes por robo. Incluso, pesaba sobre él un pedido de captura activo emitido por un juzgado de Ejecución de Lomas de Zamora.

Declaración de "Naco Goldfinger": "Yo a Cammarota lo conozco"

Así, “Naco” en su declaración sostuvo que tras comprarle la presunta lancha, Cammarota le había pedido instrucciones de cómo salir al agua para irse hasta Ensenada en la embarcación. “Yo le dije 10 veces que no. Quedamos que al otro día me traía la documentación de la moto y el 08 y una fotocopia del documento para poder hacer la escritura en Prefectura. Me preguntó de nuevo el derrotero a zona Sur… y me dijo que se iba a ir navegando allá porque la lancha la iba a dejar en Ensenada en un club náutico que no sé cuál es. Yo le dije que era complejo llegar a Ensenada. A las 16 era viable navegar, pero luego a eso de las 18 había viento de 57 km por hora”, aseguró frente al juez.

Luego es donde la versión de “Naco” encuentra algunas incongruencias. Según él, preocupado por Cammarota, fue a buscar a su amigo Minin, quien estaba en su casa junto a tres amigos. Así, todo según “Naco”, fueron hasta zona sur para rescatarlo, ya que no se podían comunicar con él telefónicamente.

Cuando llegaron a la costa, zarparon junto a Minin y los amigos se quedaron en tierra firma. Mientras lo buscaban en el agua, cerca de la medianoche, en medio de un feroz temporal que azotó en la zona, volcaron y se hundió la embarcación. Sin embargo, y en esta parte es donde los investigadores sospechan de la versión, los amigos que no habían embarcado, nunca dieron aviso a Prefectura a pesar de no haber regresado a las pocas horas.

El cadáver de Cammarota estaba a pocos metros de donde encontraron a "Naco" y a su amigo

Por el momento, los investigadores se hacen algunas preguntas obvias frente a la declaración de “Naco”:¿Por qué las presuntas personas que lo acompañaron no dieron aviso a la PNA cuando estos tardaron más de los que había dicho? ¿Cuánta casualidad existe entre los pocos metros que se encontraron ambos amigos y el cadáver con la droga, y la versión de “Naco”?, y ¿Cuántas lanchas hubo en el hecho? Según la versión de Pardo, tres. Hasta ahora, no hallaron ninguna.

SEGUIR LEYENDO: