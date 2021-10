Un cadáver flotando, seis horas a la deriva y 37 kilos de cocaína: qué declaró el ex Cadillacs

Un cadáver flotando, 6 horas a la deriva y 37 kilos de cocaína: la declaración completa de "Naco"

Ignacio “Naco Goldfinger” Pardo, el ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, se sentó frente al juez Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, e intentó explicar el extraño episodio que protagonizó el viernes pasado. “Naco” fue rescatado mientras flotaba en las aguas del Río de La Plata a muy poca distancia del cadáver de Carlos Cammarota y de una mochila con 37 kilos de cocaína. Luego, fue trasladado a un centro de salud porque sufría un cuadro de hipotermia.

De este modo, tras reponerse por haber permanecido durante seis horas a la deriva en las frías aguas del Río de la Plata, agarrado solo de una “rosca salvavidas” junto a su amigo Leonardo Gastón Minin; el juez Kreplak lo llamó para que dé su versión de los hechos. En el documento al que accedió Infobae, se puede leer la declaración completa de “Naco”.

“ Yo a Carlos Cammarota lo conozco a través de un taller de pintura de Ituzaingó, de nombre ‘Gamuza’” , confesó Pardo y así develó el primero el misterio. Luego, su relato comenzó a tornarse nebuloso. Según el músico, Cammarota quería comprarle una lancha tracker, ya que “Naco” es dueño de un astillero en la zona Norte del Conurbano. La transacción era a cambio de una moto, valuada en 10 mil dólares, y 3 mil dólares en efectivo.

Así, continuó Pardo y contó que salieron el jueves cerca de las 16 a probar la embarcación, y a Cammarota le gustó aún más. Cuando terminaron, el hombre, que horas más tarde aparecería muerto flotando con un morral atado donde llevaba 37 kilos de cocaína, le confirmó la venta.

Parte de la declaración de Pardo

Junto a su abogado Juan Casolati, “Naco” siguió con su exposición ante el juez: “Apareció un amigo de él (por Cammarota) con un Peugeot 308 blanco con un tráiler, pasamos la lancha a ese tráiler. Me pagó y me preguntó dónde había una rampa menos pronunciada para bajar la lancha y yo le dije que San Fernando o Punta Chica son menos pronunciadas, no hay control de Prefectura y salís derecho al río afuera. Hasta Tigre hay controles, debía ser el miedo de él que lo pare Prefectura”.

Y siguió: “Ahí me preguntó dónde podía bajar y que se iba a ir por el agua navegando hasta Ensenada, él insistía que se quería ir por el agua. Yo le dije 10 veces que no. Quedamos que al otro día me traía la documentación de la moto y el 08 y una fotocopia del documento para poder hacer la escritura en Prefectura. Me preguntó de nuevo el derrotero a zona Sur… y me dice que se iba a ir navegando a zona Sur porque la lancha la iba a dejar en Ensenada en un club náutico que no sé cuál es. Yo le dije que era complejo llegar a Ensenada. A las 16 era viable navegar, pero luego a eso de las 18 había viento de 57 km por hora de viento”.

Declaración de "Naco Goldfinger": "Yo a Cammarota lo conozco"

Luego, “Naco”, quien fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N°6 de San Isidro a 8 años de cárcel como co-autor del robo de 80 mil dólares a la contadora de la cadena de parrillas La Dorita, un caso investigado por el fiscal Patricio Ferrari, a quién después intentó asesinar, aseguró que volvió a su astillero cerca de las 20.

Tras llegar ese lugar, comenzó a relatar que no tenía batería en su celular, que lo había perdido, que tenía dos teléfonos. Por eso, se fue a su casa a buscarlo porque recordaba que una vez la esposa de Cammarota se había comunicado con él a ese celular que fue a buscar. Cuando llegó, cerca de las 21 del jueves, no pudo encontrar el número en el teléfono.

Captura de la declaración de "Naco Goldfinger"

“Entonces lo fui a buscar porque sabía que Cammarota no sabía navegar, y menos de noche que es una locura. Él insistía que quería ir a Ensenada a probar la lancha. Pasé por lo de Gastón Minin en Munro, que es amigo mío, tiene conocimientos de náutica porque salimos a pescar juntos. Por eso lo fui a buscar a él, sabe nadar bien, le expliqué lo que había pasado, él estaba con tres amigos en la casa y vino”, contó.

Luego, explicó cómo llegaron hasta Ensenada en tres autos en los que no solo viajaban Minin y él, sino que el cuñado su amigo, otro amigo de Minin, alias “Pepsi”, y un tercer hombre.

El cadáver de Cammarota estaba a pocos metros de donde encontraron a "Naco" y a su amigo

A pesar del mal tiempo y del peligro que significaba lo que estaba a punto de hacer, “Naco”, siempre según su relato, cerca de la medianoche, en la zona de Punta Lara, se lanzó al agua con una lancha.

“Salí hacia el canal a buscarlo. Hasta que algo abajo golpeó mi motor y volqué hacia delante. Me desconecta la vía de combustible, entonces yo, como una mala maniobra, en vez de poner la proa hacia las olas, de la desesperación me tiré atrás a intentar solucionarlo mientras Gastón tiró el ancla para no seguir yéndonos. Al irme a popa del barco, me entró una ola, después de esas entraron un par de olas más y se hundió en un minuto aproximadamente a las 00:30/01:00AM de la madrugada”, aseguró “Naco”.

Declaración de "Naco"

Tras el hundimiento, contó Pardo que con los salvavidas llegaron hasta una zona de corriente contra corriente, y allí se quedaron hasta que la lancha privada denominada “practicaje Koon”, los rescató. En ese momento, según él, les comunicó que Cammarota estaba perdido. Luego intervino Prefectura y se encontró el cadáver junto a la cocaína.

Por el momento, los investigadores se hacen algunas preguntas obvias frente a la declaración de “Naco”:¿Por qué las presuntas personas que lo acompañaron no dieron aviso a la PNA cuando estos tardaron más de los que había dicho? ¿Cuánta casualidad existe entre los pocos metros que se encontraron ambos amigos y el cadáver con la droga, y la versión de “Naco”.

Así, Pardo relató el presunto hundimiento

Tras escucharlo, el juez a cargo mantuvo la detención de “Naco” y de su amigo. Mientras tanto, continúa con la investigación donde ya secuestró material de interés para la investigación, como los teléfonos celulares donde se podrá develar parte de la misteriosa trama narco que envuelve al ex saxofonista de los Cadillacs.

