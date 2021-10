Los tres informes clave sobre la muerte de “Acero” Cali

La última foto de Acero Cali junto a Marcos Maidana en La Pampa

La fiscal Cecilia Martini, encargada de investigar la muerte de Jorge “Acero” Cali, tiene en su escritorio tres informes preliminares que recibió en las últimas horas. Esos documentos son clave porque hablan de los primeros resultados de la autopsia, de lo que se encontró en la habitación del Hotel & Spa La Campiña, de Santa Rosa en la que el púgil de 49 años el que se alojaba y de los testimonios de sus compañeros de equipo sobre las horas previas a su fallecimiento. Una vez que esos resultados se formalicen, la causa podría encontrar un nuevo rumbo.

Según la reconstrucción de la fiscalía, Cali llegó a La Pampa en las primeras horas del fin de semana junto al ex boxeador Marcos “Chino” Maidana para presenciar una serie de peleas en la noche del sábado. La organización de la velada estuvo a cargo de la empresa “Chino Maidana Promotions”, de la cual “Acero” era el CEO. Se calcula que el staff estaba integrado, además, por otras 10 personas.

Una vez finalizada la jornada, en la madrugada del domingo, la mayor parte de los integrantes del grupo decidió alojarse en el hotel con el objetivo de pasar la noche y volver a Buenos Aires al día siguiente.

Según la autopsia, Acero murió por un infarto agudo.

El domingo a primera hora, su compañero de habitación encontró al ex luchador sin signos vitales y, de inmediato, llamó a la policía provincial y a una ambulancia. En menos de 15 minutos se constató la muerte de Cali y el comienzo de la investigación.

“Lo primero que se dispuso el domingo, apenas nos enteramos de los hechos, fue el resguardo de la habitación 40 para que la Unidad de Criminalística levante rastros. Luego personal de la fiscalía tomó declaración al resto de las personas que tuvieron contacto con la víctima en las últimas horas”, explican desde la Justicia.

En el informe que realizó el personal abocado a la tarea de recolectar evidencias en la habitación se determinó que “no existen rastros de criminalidad”. Esto quiere decir que las puertas y ventanas no estaban forzadas, que no se hallaron evidencias de la presencia de una tercera persona o cualquier otro indicio que pudiera hacer pensar en que en ese lugar se cometió un crimen.

Por otro lado, personal de la fiscalía que comanda Martini se entrevistó con aquellas personas que estaban con Cali en el hotel. Según el informe “todos fueron contestes al hablar de la ultimas horas de la víctima” . En las testimoniales, los compañeros de “Acero” coincidieron en contar que luego de la velada box volvieron al hotel a descansar y que, al notar la ausencia del ex peleador en el desayuno a la mañana siguiente, fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida.

Por último, la fiscal recibió una comunicación telefónica por parte del médico forense Juan Carlos Toulousse, que fue quien practicó la autopsia al cuerpo de Jorge Cali. A modo de adelanto, el profesional informó que la muerte se produjo por un “infarto agudo de miocardio” y aclaró que padecía “cardiomiopatía hipertrófica”, es decir, una dilatación considerable del corazón. “Por lo menos pesaba unos 200 gramos más de lo normal” , explicó.

La unidad de criminalistica que analizó al habitación en la que fue encontrado muerto Calo (eldiariodelapampa.com.ar)

En esto último, se puede trazar un paralelismo con la muerte de Diego Armando Maradona. En el examen al cuerpo del astro del fútbol, también los forenses se toparon con un corazón más pesado de lo aconsejable, con un total de 503 gramos.

De nuevo en la autopsia de Cali, los especialistas no encontraron signos de violencia, ni heridas. “Para el informe final, vamos a esperar los resultados del laboratorio para saber si existió el consumo de alguna sustancia que pudiera propiciar la muerte aunque hasta ahora no hay otro indicio de que eso pudiera haber sucedido”, cuentan allegados a la causa.

Una vez que estos informes dejen de ser preliminares para convertiré en definitivos, la fiscal Martini deberá tomar la decisión de seguir investigando o la de archivar el expediente. Una fuente judicial se aventura a lo que podría pasar: “En caso de que todo siga como hasta ahora seguramente cerraremos la causa como muerte natural”.

