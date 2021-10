La autopsia preliminar a “Acero” Cali determinó que murió por un infarto

Jorge “Acero” Cali (@jorge_acerocali)

El ex luchador, campeón mundial de kickboxing, Jorge “Acero” Cali murió a raíz de un infarto.

Los datos de la autopsia preliminar realizada al legendario deportista de 49 años trascendieron a última hora de este domingo. Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que Cali falleció por “un infarto agudo de miocardio”. Allegados a la víctima informaron a las pocas horas de conocida la noticia fatal que tenía tres stents y afecciones coronarias.

“Acero” fue hallado sin vida este domingo por la mañana en el Hotel & Spa La Campiña, de Santa Rosa, La Pampa. Había viajado a la provincia por una velada pugilística que se hizo el sábado por la noche en el club Estudiantes, de dicha localidad, junto a un equipo de trabajo de la empresa Chino Maidana Promotions (CMP). De hecho, fue su compañero de habitación quien avisó, pasadas las 11 am, que el hombre de 49 años no reaccionaba. Al mediodía se llamó al 911.

“Los policías hablaron con las personas de la comitiva que auspició la velada de boxeo y le contaron que fueron los que lo encontraron a Cali sin signos vitales en la habitación donde se hospedaba“, dijeron fuentes del caso a Infobae. Desde CMP por la tarde informaron en un comunicado que, “según información suministrada por el doctor Walter Quintero, el compañero de habitación de Jorge, el tano Ricci, le pidió que se acercara y allí constató la ausencia de signos vitales”.

“Se contactó a una ambulancia para constatar la muerte del paciente, quien era de alto riesgo y había sido intervenido quirúrgicamente para la colocación de varios stents hace algún tiempo”, ampliaron.

Luego de constatar el fallecimiento de Cali, intervino la Justicia. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y la habitación que ocupaba Cali quedó resguardada por la Policía. La fiscal Maria Cecilia Martini, a cargo de la fiscalía de delitos contra las Personas, había manifestado que la gente de la Agencia de Investigación Científica, “que son peritos calificados”, y el médico forense, determinarían las causas de la muerte. A última hora de la jornada, la autopsia preliminar indicó que el ex luchador murió por un infarto. Por otra parte, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cercano a Cali, confirmó que el ex campeón tenía afecciones coronarias.

