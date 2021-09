Ametralladoras por Facebook: la amenaza por la que detuvieron mientras votaba al acusado del femicidio de Araceli Fulles

Araceli Fulles murió estrangulada en 2017

Hace poco más de una semana, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017 en San Martín, recibió un inquietante video en su celular a través del chat de Facebook.

Era la filmación de un hombre que caminaba con una ametralladora, acompañada por una breve descripción aún más escabrosa, que le trajo de vuelta a su vida un nombre que ya conocía: el de Carlos Damián Cassalz, el único de los ocho acusados del femicidio de su hija que hasta ayer estaba prófugo. En las imágenes que recibió, Cassalz posaba con una actitud amenazante sólo para intimidarla. Ayer, Cassalz fue finalmente arrestado mientras se disponía a votar en un colegio de la calle Lacroze en la localidad. Todo, a un día de que comenzara el juicio en su contra en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 N° 3 de San Martín.

Hoy por la mañana, minutos antes de entrar a la sala, Ferreyra, relató a Infobae:

“Fue un video que me mandaron a eso de la 4 de la mañana, hace una semana y media o dos. Era un mensaje de Messenger en el que me dicen ‘tengo ganas de chatear con alguien. ‘Este es Carlos Damián Cassalz’, pensé. Ahí me mandan un video donde aparece el hombre este con una ametralladora”, contó la madre de Araceli.

La fisonomía, muy presente en su cabeza, correspondía a la de Cassalz, que en la causa por el crimen de Araceli se encontraba a derecho y llegaba libre al proceso. Fue por la amenaza que la Justicia pidió su arresto. El remitente, sin embargo, sigue sin ser identificado.

Cassalz luego de su arresto en una escuela en la iba a votar.

Mónica, lejos de amedrentarse, hizo la denuncia penal, algo que fue clave para que la Justicia, con el juez Pablo Mandrilli, pidiera la detención urgente de Cassalz en virtud de que hoy además comenzaría el juicio oral por el femicidio de Araceli. El temor era a que no compareciera en el debate cuando se lo requiera. El resto de los acusado llega al debate en libertad .

“La verdad se hizo justicia. Fue a votar y lo detuvieron”, dijo Mónica, quien aseguró que el video ya está en poder de los investigadores. No es la primera vez que el acusado se ve envuelto en un caso de este estilo: Cassalz ya había sido condenado a dos años de prisión por amenazar a un testigo de la causa cuando salió de la cárcel la primera vez en 2017.

Ricardo Fulles, el papá de la joven asesinada, también habló con Infobae desde los tribunales y se refirió a las amenazas. “Ahora volvió a repetir la misma hazaña, pero lo agarraron porque tenía el pedido de captura. Fue por las imágenes que le mandaron a mi esposa y las amenazas que recibió. Comprobaron que este hombre es el supuesto responsable de todo esto”, dijo el hombre.

El debate comenzó poco después de la 9 en el TOC N° 3 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio. Serán convocados entre 150 y 300 testigos, y según Fulles, se prevé que se extienda hasta el 7 de octubre. La fiscal de juicio será Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representará a la familia de Araceli.

La madre de Araceli Fulles, Mónica Ferreyra, observa un altar en recuerdo de su hija, asesinada en 2017, el 1 de marzo de 2021, en San Martín

Además de Cassalz, los acusados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos . Entre los imputados estuvo Darío Badaracco (31), dueño de la propiedad donde fue encontrado oculto entre escombros el cadáver de la joven, pero que fue asesinado a golpes y quemado vivo con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

Hoy, sus padres piden que se les aplique la máxima pena a los ocho imputados. “Estamos todos nerviosos. Hay que seguir adelante y pedir la pena máxima para que queden todos presos. Quiero pensar que tiene que haber justicia porque la verdad con todo lo que le hicieron a mi hija, dejarlos libre sería una vergüenza muy grande”, agregó Mónica.

Los otros ocho imputados fueron excarcelados por la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró en septiembre del 2017 que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho, según consigna la agencia Télam. “¿Cuántas Aracelis pueden haber ocurrido estando ellos en las calles? Nos da mucha bronca”, asevera Mónica.

Todos están imputados por el homicidio agravado por violencia de género y por la participación de dos o más personas. A Cassalz se le suma el delito de amenazas agravadas tras la denuncia de Mónica.

Ricardo Fulles, el papá de Araceli

Ricardo, por su parte, se muestra aún más conmovido y con algunas reservas hacia la Justicia. Si bien tiene esperanzas en que va haber una condena ejemplar, tiene dudas. “Queremos creer. De entrada fue todo medio complicado, no sólo por la búsqueda desesperada de Araceli, sino que también tuvimos muchas contras. Voy a tener siempre esas dudas. Esperamos la perpetua para todos los imputados porque todos están involucrados. Después es una lotería ”, afirma.

