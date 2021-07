Córdoba: denunciaron por abuso de menores a un director de cine francoargentino

Ivan Noel es un compositor y director de cine francés nacionalizado argentino

La Fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba investiga una denuncia que tres adolescentes de Jesús María presentaron en los últimos días contra el director de cine y compositor franco-argentino nacido en Líbano, Iván Noel.

Se trata, de acuerdo a los denunciantes, de una serie de hechos de abuso presuntamente ocurridos durante el rodaje de la película Cordero de Dios entre finales del año 2018 y principios del 2019 en el Valle de la Inmaculada.

Noel, según confirmó a Infobae su abogado, Fernando Moyano, ya había sido denunciado en 2015 por un abuso sexual ocurrido en Francia. La Justicia francesa solicitó un pedido de captura de Noel, hoy de 53 años, que supo de la medida cuando intentó salir del país en 2017 y fue detenido en el aeropuerto.

Luego, la Justicia argentina rechazó su extradición y, ante esta nueva denuncia, su abogado solicitó al Ministerio de Justicia de Francia un documento donde consta que Noel no cuenta con antecedentes penales en ese país.

Tres denunciantes lo acusan de situaciones de abuso durante el rodaje de su última película en 2019

La fiscal Alicia Chirino, a cargo de la investigación, imputó a Noel por el delito de abuso sexual, aunque sin prisión preventiva por el momento, y aguarda ahora los resultados de peritajes psicológicos y psiquiátricos a Noel, que ya se llevaron a cabo hace algunas semanas, y los denunciantes que se realizarán en el plazo entre el 22 de julio y el 12 de agosto.

Chirino ordenó también un allanamiento en la casa del cineasta en la ciudad de Alta Gracia, donde recientemente inauguró una escuela de rock y cine para niños de entre 8 y 14 años. “Las clases de teatro sirven para que los niños tímidos o introvertidos se abran”, explicaba Noel recientemente en una entrevista radial con la FM 88.9 de Córdoba.

En ese operativo, la policía provincial incautó computadoras, teléfonos y discos duros que serán peritados en busca de pruebas para la causa.

“La denuncia fue hecha en diciembre de 2020 por tres menores de edad que él había despedido por mal comportamiento durante el rodaje de una película. Estos chiquitos empezaron a partir de esa situación a maltratarlo, amenazarlo y enviarle mensajes intimidantes que presentaremos oportunamente cuando sea llamado a declarar”, explicó Moyano en diálogo con Infobae.

Noel ya había sido acusado por abuso sexual en Francia

“La fiscal se hizo cargo de la denuncia hace dos meses y recién ahí empezó la investigación. Ahora él está imputado pero no tuvimos acceso a la causa porque todavía no lo llaman a declarar”, continuó el letrado. “Estar imputado es un beneficio en tanto te da la posibilidad de defenderte pero desde otro punto de vista afecta su buen nombre, su derecho a la intimidad, a sus relaciones laborales y familiares”.

Y agregó: “Mi cliente no está preocupado por su situación procesal, porque está convencido de que esto no va a llegar a ningún lado y él no hizo nada. Pero sí le preocupa que, siendo una personalidad de la cultura, lo escrachen, lo cancelen”.

La película Cordero de Dios trata sobre un internado de curas en los años ’60. “Aunque en la filmografía de Noel hay actores adultos, el protagonismo lo tienen los niños. Sabe sacar de ellos su mejor versión, los hace explotar sus potencialidades y se lucen en pantalla. Y tiene ojos para detectar entre ellos a quien tiene perfil para un protagónico”, destacaba recientemente la prensa local sobre el trabajo de Noel.

SEGUIR LEYENDO: