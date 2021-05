Balcarce: cayó una organización de juego clandestino que funcionaba con la complicidad de policías

Los allanamientos estuvieron a cargo de la Sub DDI Balcarce y la DDI Mar del Plata

Seis personas, entre ellos dos policías, fueron detenidos durante una serie de allanamientos en la localidad bonaerense de Balcarce en el marco de una investigación contra el juego clandestino.

La organización de apuestas ilegales comenzó a descubrirse a mediados de febrero pasado, luego de que se radicada una denuncia por la desaparición de un hombre, identificado como H.S., que tenía problemas con el juego. Un testigo declaró en esa causa por averiguación de paradero y aseguró que había estado con H.S. jugando al “pase” por dinero en un lugar donde se desarrollaban este tipo de actividades.

Luego, otro testigo se presentó y aseguró haber visto al hombre desaparecido en un campo de Ayacucho tres días después de que se ausentara. Así, la Policía localizó a H.S. y éste dijo que se había ido de Balcarce porque lo tenían amenazado por sus deudas. Dio también detalles de los domicilios donde solía jugar y de la metodología en esos lugares, que además de balcarceños atraían a jugadores de las localidades vecinas de Coronel Vidal y Ayacucho.

Una de las mesas de la actividad ilegal

A partir de su relato, los investigadores intervinieron las líneas telefónicas de los señalados como presuntos organizadores para acceder a mayor información. De las comunicaciones surgió que actuaban en complicidad con policías. En una de las llamadas registradas un hombre le recrimina a uno de los policías detenidos, Martín Leonardo Rodríguez, de 35 años, integrante del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Balcarce, que se habían presentado patrulleros en su casa y que eso había ahuyentado a los jugadores.

Ante el reproche, Rodríguez respondió disculpándose y afirmándole al hombre del otro lado del teléfono que la situación no se volvería a repetir. Ambos terminaron acordando que la mesa suspendida se realizaría al día siguiente y, por último, el llamante le dijo a Rodríguez que pase por su casa a buscar “eso”. Luego se supo que los “capitalistas” y “levantadores” les abonaban alrededor de $5.000 pesos por cada sección de jugadas a los policías, a cambio de protección.

En el caso hay seis detenidos y un aprehendido

Fuentes del caso comunicaron a Infobae que con el avance de la investigación se pudo determinar que al menos cuatro personas participaban de esta red y se encargaban de realizar las partidas de juegos de azar por dinero, en distintos lugares de la ciudad de Balcarce.

Los cuatro supuestos líderes de la actividad ilegal son Daniel Alberto Zapata (47), Juan Marcelo D’Elia (53), José Luis Amadeo (67) y Andrés García (54). En tanto, el otro efectivo policial acusado es el sargento Franco Leonel Oliverio (25), también del GTO de Balcarce. A partir de las escuchas, se cree que ambos oficiales detenidos cumplían el rol de recaudadores.

A todos se los acusa del delito de organización de jugadas clandestinas estipulado en el artículo 301 bis del Código Penal, el cual fue modificado el año pasado y que transforma lo que era una contravención en un delito. El mismo prevé una pena de 3 a 6 años de prisión. Y además se acusa a los cuatro civiles del delito de cohecho pasivo, es decir pagar coima a los policías.

Ninguna de las armas registran pedido de secuestro

Los operativos en los que cayeron fueron realizados en conjunto por la Sub DDI de Balcarce y la DDI Mar del Plata. En los procedimientos se secuestraron fichas de juego, mesas de juego, juego de dados, naipes y $310.000. También once armas de fuego: una pistola marca Bersa Thunder calibre .22, un revolver marca Rubi calibre .22, un revolver marca Smith y Wesson, un rifle de acción tipo sistema Winchester, una carabina marca The Marlin Fire Arms calibre 30/30, una escopeta monotiro calibre .16, y dos escopetas marca Centauro 32 calibre .28, con municiones.

Además, un hombre de 49 años fue aprehendido, identificado y también quedó vinculado a la causa. Se espera que en los próximos días todos declaren ante el fiscal Rodolfo Moure, titular de la UFI Descentralizada de Balcarce.

