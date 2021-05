Seis “falsos policías” asaltaron a dos familias en La Plata, golpearon a una embarazada y huyeron con casi dos millones de pesos en efectivo

El violento asalto ocurrió este sábado a la madrugada en la localidad de Abasto, en el partido de La Plata

Dos familias de la localidad de Abasto, en el partido bonaerense de La Plata, fueron víctimas este fin de semana de un brutal asalto en el cual una banda de falsos policías los golpearon y amenazaron,. Luego, escaparon con dos vehículos y sus ahorros: un botín de casi 2 millones de pesos en efectivo. Entre las víctimas hay una mujer embarazada, a la que golpearon.

El violento asalto ocurrió el sábado a la madrugada, cerca de las 2.30 de la mañana, cuando al menos seis delincuentes vestidos con ropas negras, encapuchados y armados, ingresaron a dos casas contiguas en un terreno ubicado en la calle 526 y la Ruta Provincial 36, en una zona de quintas a 18 kilómetros de La Plata, donde alquilan casas varias familias que cultivan la tierra.

De acuerdo a la denuncia de una de las víctimas, antes de ingresar, los asaltantes, que se anunciaron como policías, envenenaron a cuatro perros que había en el terreno.

Una vez adentro, los hombres ataron a toda la familia, de nacionalidad boliviana, y amenazaron con lastimar o secuestrar a uno de los tres hijos del matrimonio, de apenas 11 meses. “Escuché ruidos y no alcancé a levantarme cuando me agarraron y me ataron con alambre”, relató Imar Cazón Chabez, de 32 años, en diálogo con C5N.

“A mi hijo lo amenazaron con cortarle la mano. Nos pedían la plata y nos decían que si no se la dábamos se iban a llevar a mis hijos para venderlos”, agregó el hombre, que trabaja como quintero y denunció que recibió varios culatazos en la cabeza, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo.

Luego, los asaltantes, que huyeron de la casa con un vehículo Ford Fiesta, electrodomésticos y dinero en efectivo, ingresaron a la finca lindera, donde también redujeron a los habitantes y los atacaron a golpes.

"Me pegaron patadas por todo el cuerpo", contó una de las víctimas, una joven de 22 años embarazada de ocho meses

Rocío Bengochea, una joven de 22 que está embarazada de 8 meses, relató que su esposo sintió ruidos fuera de su casa y cuando fue a ver qué sucedía fue sorprendido por los delincuentes, que lo redujeron y golpearon.

“Me dieron con la culata del arma en la cabeza. Me pegaron patadas por todo el cuerpo. Cuando les dije que estaba embarazada, solamente uno de ellos les dijo que pararan de pegarme”, señaló la mujer. La víctima, que quebró en llanto al relatar el episodio, sostuvo que los delincuentes les robaron “los ahorros” de su suegra y “la recaudación del trabajo” de la pareja, que según informó la agencia Télam a través de un vocero judicial era una suma cercana a los 2 millones de pesos.

“‘Sabemos que tenés plata, una plata grande. Dónde la tenés. No hagas las cosas más difíciles’ me dijeron los tipos. La verdad es que intenté proteger mi dinero pero tendría que habérselo dado enseguida. Me hubiese ahorrado el sufrimiento de mi esposa y de mi hijo”, apuntó Clemente Sandoval, otra de las víctimas.

“Queremos justicia porque nosotros trabajamos todo el día para que vengan estas personas y nos dejen sin nada”, agregó Rocío, que indicó que quiere buscar un psicólogo para sus hijos para “ver si se olvidan de lo que pasó, porque anoche ni siquiera pudo dormir, pensando que por ahí los ladrones aparecían de nuevo, igual que nosotros”.

Antes de retirarse del lugar, los asaltantes robaron también una camioneta Chevrolet S10 color gris, que la familia utilizaba para trabajar.

La investigación del asalto quedó ahora en manos de la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la UFI N° 16 de La Plata, que caratuló el hecho como robo agravado y dispuso una serie de diligencias para dar con los autores del hecho.

