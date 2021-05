Juicio oral a “El Pepo”: se suspendió la audiencia preliminar porque la fiscal tiene coronavirus

Rubén Castiñeiras, más conocido como El Pepo, deberá seguir esperando desde su casa -donde cumple prisión domiciliaria- el inicio del juicio oral en la causa que lo tiene como imputado, ya que la audiencia preliminar, que debía realizarse este miércoles por la mañana, fue suspendida porque la fiscal Verónica Raggio dio positivo de coronavirus.

La noticia la comunicó Miguel Ángel Pierri, defensor de El Pepo, a través de su cuenta en la red social Twitter. “Fiscal de juicio con COVID, se acaba de suspender la audiencia preliminar del juicio oral a #Pepo. Debía comenzar hoy a las 9”, escribió el letrado. Marcelo Biondi, el letrado querellante, confirmó a Infobae la información y contó que todavía no hay una nueva fecha definida para la audiencia.

La audiencia preliminar que debía realizarse esta mañana es el paso previo al inicio del debate oral en el que luego se juzga a imputados como El Pepo, basándose en seis agravantes al artículo 84 del Código Penal. El músico está imputado por “homicidio culposo séxtuplemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, conducir bajo los efectos de estupefacientes y alcohol en sangre, a un exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora de la velocidad máxima permitida en el lugar, por mediar culpa temeraria y por ser más de una las víctimas fatales”.

El mensaje de Pierri, abogado de El Pepo

En agosto pasado la Cámara de Apelaciones de Dolores elevó a juicio oral la causa que lo tiene como imputado, por el accidente vial en el que murieron dos de sus músicos, Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, y por el cual está cumpliendo prisión domiciliaria.

Además, el tribunal de Dolores rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de El Pepo y el pedido de sobreseimiento de la causa, mientras hizo lugar a la elevación a juicio oral del juez de Garantías, Mariano Cazeaux.

El abogado querellante, Marcelo Biondi, dijo en aquella oportunidad que “la defensa excede en la cuestión técnica al plantear una nulidad por manifestar que la fiscal fue coaccionada por las víctimas”. ”Es una locura jurídica sin pruebas porque nunca existió ningún hecho delictivo y es inaceptable e infundado lo planteado, una falta de ética hacia el respeto que merecen las víctimas”, aseguró.

A fines del año pasado Biondi aseguró que el cantante, desde su prisión domiciliaria, continuaba comercializando sus canciones y shows a través de las redes sociales. Es por eso que él en representación de las familias afectadas por el accidente, pidió que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria: “No estoy en desacuerdo con las prisiones domiciliarias de los imputados en los que se neutralizan los peligros procesales. No es este caso: El Pepo hace lo que quiere. Desde hace varios mese trabaja, comercializa temas musicales y shows para los que se venden entradas e, incluso, como es de público conocimiento, en algunos casos son publicitados por el programa Pasión de Sábado”.

El Pepo fue beneficiado con prisión domiciliaria en diciembre de 2019 (Franco Fafasuli)

Sin embargo, Pierri respondió que su cliente “no viola ninguna medida del arresto domiciliario que se dispuso” y que solo salía de su hogar para visitar a su kinesiólogo, ya que se encontraba en rehabilitación por una pierna que se fracturó cuando estaba detenido.

“El psicólogo, como labor terapéutica atento a los estados de depresión que el Pepo enfrentaba, le indicó que volviera a componer y a cantar, porque tenía momentos de gran depresión, llora... Ahora, está en libertad de hacer un videoclip tocando música en su casa y de compartirlo en las redes: está en su casa y no viola ninguna norma”, explicó Pierri. Asimismo, desconoció que su cliente estuviera comercializando o vendiendo nada, aunque objetó: “Si así lo hiciera, mientras no salga de su domicilio, no viola ninguna cuestión. Es para sustento familiar, él es la única fuente de ingresos de su familia”.

La causa contra “El Pepo” se inició el 20 de julio de 2019 cuando fallecieron el trompetista Ignacio Abosaleh y el asistente Nicolás Carabajal luego de que la camioneta que manejaba “El Pepo” volcara en la ruta provincial 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. Los peritos determinaron, tras las tareas investigativas, que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre mientras conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima era de 80.

SEGUIR LEYENDO: