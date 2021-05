Video: un hombre en Recoleta fue acusado de robar una bicicleta y esconderla en su BMW

Cámara de seguridad: el acusado en la cochera

Rubén Santiago G., de 65 años, dedicado en los papeles de la AFIP al negocio inmobiliario, le alquilaba dos cocheras a Ernesto S., un comerciante de la zona de Recoleta, en un edificio de la calle Libertador al 700. Desde hace un año le cobraba 9 mil pesos mensuales cada cochera. El vínculo, ciertamente, no terminó bien.

Según confirmaron fuentes policiales, Ernesto acusó al inmobiliario de robarle la bicicleta plegable Tern que pertenece a su novia. El caso se tramita en una causa por hurto a cargo del Juzgado N°34. De acuerdo a información de la causa, G. fue acusado de hurtar la bicicleta tras merodear durante varios días por la cochera mientras era filmado por cámaras de seguridad. Las imágenes no tomaron el momento en donde el inmobiliario supuestamente se lleva la bicicleta, pero sí cuando deja el estacionamiento con su auto, un BMW 118.

El auto de alta gama fue encontrado en otra cochera por el denunciante: estaba en el estacionamiento del hotel Sofitel en Recoleta, en la calle Posadas. Debajo de una frazada, en la parte trasera, podía verse supuestamente la bicicleta.

La bicicleta en cuestión y el BMW

Así, el hombre hizo la denuncia. G. fue detenido en la avenida Las Heras y liberado a las pocas horas. Una consigna fue implantada en el estacionamiento del hotel, a la espera de que G. abrierael baúl para que se reconozca si lo que está bajo la frazada era la bicicleta o no.

Según fuentes cercanas a la víctima, el inmobiliario habría sido visto merodeando el Mercedes Benz plateado del comerciante. Se cree que puede haber un conflicto detrás, un desacuerdo por el precio de la cochera. Tras ese desacuerdo, el alquiler concluyó.

Infobae dialogó con el acusado, que se negó a hacer comentarios. “En este momento no me encuentro en condiciones. Lo tengo que hablar con mi abogado y me comunicaré a la brevedad. Disculpe, fue todo muy duro para mí y ni me he podido recuperar” , afirmó. Se negó a responder sobre su versión de los hechos, o sobre qué pasó efectivamente con la plegable hurtada.

