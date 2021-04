La caída de “Fred” Machado, el empresario argentino acusado de estafas millonarias y de importar cocaína a Estados Unidos

Dos momentos de la vida de "Fred" Machado, según las fotos de su pedido de captura internacional

Los criminales más grandes son los que cometen sus delitos en voz baja. Federico Andrés Machado, “Fred” para algunos, fue acorralado y arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria este viernes en el aeropuerto de Neuquén, mientras se disponía a abordar un vuelo hacia Capital Federal. Quienes vieron el arresto de cerca no entendían demasiado: policías en chalecos se llevaban a un hombre cuyo aspecto no decía demasiado, al menos no a simple vista. De 53 años, y con dos domicilios fiscales, uno en Viedma (Río Negro) y otro en Capital Federal, había integrado años atrás una pequeña empresa del negocio cosmético. Pero a “Fred” se lo llevaban por una acusación tan feroz como infrecuente. Una, irónicamente, de alto vuelo: lavar dinero y traficar droga, no aquí, sino en Estados Unidos , con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

Así, se lo llevaron, luego de que llegara al país en un vuelo desde México el último 1° de marzo. No vino al país a ver familiares, sino a huir de la Justicia. Según información de documentos de la causa en su contra a los que accedió Infobae, “Fred” fue procesado en el Tribunal para el East District del estado de Texas por los delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual. El 1° de abril, en el Tribunal de East District fue firmada una orden de arresto en su contra. La circular roja fue emitida poco antes de que abordara el vuelo. Ya lo habían arrestado el 15 de abril de 2020 en la pequeña ciudad texana de Sherman y fue liberado a la espera de una mayor investigación en su contra. En febrero de 2021 cruzó hacia México. Luego, llegó hasta la Argentina.

El juez federal neuquino Gustavo Villanueva firmó su pedido de arresto luego de un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias. Así, la PSA comenzó a seguirle el rastro. Ahora, “Fred” permanece detenido en una celda: por seguridad, fue trasladado fuera de Neuquén. El mismo juez deberá definir los términos de su extradición, al ser un trámite federal.

La historia de su caída es sumamente llamativa.

El trámite en su contra en territorio argentino tardó apenas dos días. El 14 de abril, la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación remitió un informe tras un pedido de colaboración de una agregada de Homeland Security de la Embajada de los Estados Unidos.

La sospecha, según documentos, no tenía nada que ver con cosméticos. Su negocio en Estados Unidos es la aviación. “Fred” está señalado por importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos desde y a través de Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países latinoamericanos, a través de la compra fraudulenta de aviones, que eran supuestamente trasladados a esto países para contrabandear polvo y, en el proceso, lavar dinero. Se cree, también, que defraudó a empresarios con compras privadas de aeronaves valuadas en millones de dólares que resultaron ser falsas.

De acuerdo a informes en poder de las autoridades argentinas, la asociación ilícita incluía el uso de documentos de registro truchos para cubrir la verdadera titularidad. Por ejemplo, entre abril y junio de 2019, participó de una transferencia de un avión que fue transportado desde el estado de Florida hacia México esquivando los trámites de rigor de la Federal Aviation Administration. Se hicieron dos transacciones vinculadas a la aeronave, de 2,2 y 1,9 millones de dólares respectivamente. También, en febrero de ese año, fue involucrado en la venta clandestina de un avión que era propiedad de la aerolínea japonesa All Nippon Airways. También comenzó maniobras para vender otro avión de una aerolínea privada en China. Luego, lo hizo con otra nave de Air India.

El daño por jugadas sucias con aviones se estima, según estos informes, en 250 millones de dólares.

Y después está la droga: lo vinculan a 1.556 kilos encontrados en un avión abandonado en México supuestamente destinado a Belice, más de 2.5 toneladas de polvo en Guatemala, encontradas el 16 de noviembre en un jet Gulfstream II incautado en el Parque Nacional Laguna del Tigre , con un piloto mexicano y un ex policía de Costa Rica involucrados en la mezcla que pasaron siete meses encarcelados en una prisión guatemalteca, según el diario El Periódico.

La ley estadounidense puede ser excepcionalmente dura con “Fred”: varios de los delitos que le imputan, como una asociación ilícita narco, conllevan una pena máxima de prisión perpetua.

