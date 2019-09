El taxista que transportó a los ocupantes del vehículo ya prestó declaración en Tribunales. Dijo que no recuerda dónde los levantó pero que si lo hizo fue porque interpretó que eran "personas normales". En diálogo con Crónica, informó que eran tres personas, dos hombres y una mujer, reconoció a Veppo, dijo que los dejó en Avenida del Libertador y Monroe y precisó que "no parecían en estado etílico, no estaban nerviosos, iban en silencio, fue lo único que me llamó la atención".