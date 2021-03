Imputaron al motochorro por el asesinato de la embarazada de Castelar: también investigan al patrullero que intervino en el hecho

Milagros Silva, la víctima.

Martín Andrés Parada, uno de los dos motochorros involucrados en el hecho que le costó la vida a Milagros Silva, de 21 años, embarazada de tres meses, fue imputado por el asesinato de la joven en un choque mientras presuntamente huía de otro delito, perseguido por la Policía Bonaerense, en un expediente a cargo de la UFI N°4 de Morón.

Parada, oriundo de Merlo, de 19 años, que dio un nombre falso al ser detenido y registra antecedentes por hurto y encubrimiento, fue imputado por “homicidio con dolo eventual, portación de arma de uso civil y encubrimiento agravado” al conducir una moto con pedido de secuestro, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

El acusado debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Morón tras el choque, donde permanece internado con heridas graves. Leonardo Díaz, su cómplice, falleció en el acto.

La participación de la Policía Bonaerense también está siendo investigada, por eso el fiscal Oscar Marcos solicitó que el patrullero del choque sea peritado por Gendarmería. Se investiga principalmente si hubo algún tipo de choque del patrullero con la moto de Parada y Díaz, no con la que conducía Milagros. Preliminarmente, según fuentes del caso, no surge que el patrullero haya sufrido impacto. De todas maneras, se realiza la pericia a ambos vehículos que es de rigor para el expediente. El fiscal Marcos inspeccionó visualmente el vehículo: a priori, no encontró marca alguna.

En declaraciones televisivas, la familia de Milagros aseguró que el patrullero viajaba “sin sirenas o luces”, algo que no fue determinado. Por el momento, el impacto se habría producido por el choque de la moto perseguida con la moto de las víctimas. Lo que digan los análisis de Gendarmería, de gran peso en el expediente, será determinante.

Castelar: la escena del hecho (@Moronrepicante)

El trágico episodio comenzó este domingo por la noche en las calles Segunda Rivadavia y Pérez Quintana, donde un móvil del Comando de Patrullas de Ituzaingó advirtió la presencia de un grupo de tres motos con dos ocupantes cada una que habrían intentado cometer un robo y que, de acuerdo a la advertencia de un vecino a los efectivos, iban armados.

Dos de las motos huyeron en distintas direcciones y se inició así una feroz persecución contra la moto restante, una Yamaha 250, que tras cruzar de Ituzaingó a Castelar, en el partido de Morón, impactó en la esquina de Isabel de Pardo y Palmero del barrio San Juan contra otra moto, modelo Zanella 110, en la que viajaban Milagros junto a su novio, Leandro Borrachia, de 23.

La muerte de Díaz, que iba a ser indagado en las próximas horas, será investigada ahora por la fiscal Marisa Monti de la UFI N° 5 de Morón, que no tomó ninguna medida contra el personal policial. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de una autopsia y personal de Gendarmería quedó a cargo de las pericias.

Con información de Pilar Safatle

SEGUIR LEYENDO: