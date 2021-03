Continúa la búsqueda de Tehuel, el joven trans desaparecido hace 13 días

El joven tiene 21 años.

La búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años de la localidad bonaerense de San Vicente, que salió de su casa el pasado 11 de marzo con destino a Alejandro Korn por una supuesta oferta de trabajo como mozo en un evento llega a horas críticas.

Por el caso hay un detenido, Luis Alberto Ramos, oriundo del barrio La Esperanza de Alejandro Korn, quien le habría hecho la supuesta oferta de trabajo a Tehuel, a todas luces falsa. El caso, tras una denuncia por desaparición hecha de inmediato, quedó en manos de la fiscal Karina Guyot, de la UFI Descentralizada de San Vicente.

Hoy miércoles, luego de una jornada en donde 300 efectivos de la Policía Bonaerense buscaron casa por casa en el barrio y donde se secuestraron evidencias procesadas por Policía Científica, un nuevo rastrillaje comienza en Alejandro Korn. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que incluirá un georadar y perros entrenados para detectar no personas vivas, sino fallecidas.

La sospecha es que Tehuel habría sido asesinado, y que su cuerpo se encontraría en alguna parte de la zona.

Antes de salir, Tehuel dijo en su casa que se encontraría con Ramos, un hombre de 37 años con antecedentes penales y un viejo conocido que había sido la persona que le ofreció el trabajo. Al momento de la desaparición, el joven llevaba puestas zapatillas azules, pantalón gris, una camisa manga corta blanca y un camperón azul junto con una gorra.

La familia del joven de 21 años contó que el joven salió ese jueves 11 de marzo para encontrarse con Ramos en el centro de Alejandro Korn. Contento porque había conseguido un trabajo, cumplió con la cita. Allí, Ramos presuntamente le pidió que fueran hasta su casa, ubicada en Mansilla 1203, en el barrio La Esperanza .

Tehuel lleva 13 días desaparecido.

De acuerdo con la geolocalización del teléfono de Tehuel, se supo que el joven llegó a las 19 horas a la cita con Ramos y hasta las 12 del día siguiente su celular estuvo emitiendo señales justamente en la zona donde vive el hombre. Con esta información, la policía realizó un allanamiento en la precaria casa del sospechoso. Allí, todo tomó un giro que indicaría que el hombre sabe algo más de lo que se cree.

Según relató Verónica, la hermana del joven desaparecido en diálogo con A24, los investigadores encontraron el teléfono de Tehuel y su camperón azul. De acuerdo con lo que dijo la familiar, el aparato estaba roto y ubicado en el frente de la vivienda. Pero no fue lo único avance de la investigación. Al entrevistado por los efectivos, Ramos confirmó que habían quedado en encontrarse en el centro de Korn y que le había pedido que vaya a su casa. Allí presuntamente le dijo que no podía ofrecerle el trabajo y que por eso Tehuel le pidió plata para poder volver a San Vicente. En ese momento, para demostrarle que no tenía dinero, el hombre fue con el joven hasta un cajero y que cuando vieron que no tenía saldo, se saludaron y cada uno tomó su camino.

Sin embargo, Ramos mentía. El registro de su tarjeta de débito no marca movimientos, ni las cámaras del banco registraron que hayan estado ahí. Por eso quedó inmediatamente detenido, imputado por el momento de falso testimonio. Esa declaración espontánea no tiene validez inmediata en la causa: se negó a declarar al ser indagado por la fiscal y continúa detenido.

No hay, por lo pronto, una hipótesis de qué hizo Ramos si es que es culpable. Policía Científica no encontró rastros en la casa de Ramos: no se encontró nada de interés, salvo un profiláctico hallado en un pozo ciego, luego de que su piso fuera removido con palas. Otro amigo de Ramos, un chatarrero de la zona, también fue allanado, sin resultado.

¿Acaso fue un crimen de odio de género?

