Dos nenas de 2 y 4 años fueron abandonadas en la General Paz: detuvieron a sus padres

Las nenas fueron abandonadas este miércoles a al noche en una barranca de la avenida General Paz (@MarceDaless)

Este miércoles por la noche, dos nenas de 2 y 4 años fueron abandonadas a un costado de la avenida General Paz, donde fueron asistidas por un grupo de efectivos policiales. Sus padres luego fueron detenidos.

El lamentable episodio ocurrió ayer cerca de las 20, cuando las dos nenas fueron encontradas mientras bajaban caminando solas la barranca de la avenida a la altura de la calle Ibarrola, zona de Liniers, donde fueron vistas por efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que dieron aviso de inmediato a sus pares porteños.

En paralelo, otro grupo de efectivos que circulaba a bordo de un móvil por el barrio de Liniers vio a una mujer que corría a toda velocidad por la colectora oeste de la General Paz, por lo que detuvieron su marcha para investigar qué había pasado. Ante las preguntas de los efectivos, la mujer respondió con evasivas, visiblemente nerviosa.

En ese momento, los efectivos vieron a las dos nenas, que estaban solas en un parque al costado de la avenida. La mayor de las niñas contó a los policías que la mujer a quien estaban identificando -que un primer momento habría indicado que era su tía- era su madre.

La joven de 21 años, de nacionalidad argentina, reveló entonces en ese momento que no podía hacerse cargo de las pequeñas y que por eso había decidido abandonarlas.

Luego fue identificado también en ese lugar el padre, un hombre de 28 años de nacionalidad boliviana, que también explicó que no podían hacerse cargo de las nenas. El fiscal Matías Michienzi de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 40 ordenó la detención de ambos padres, dispuso el traslado inmediato de las nenas a un centro de salud para la realización de un informe médico y dio intervención al Consejo del Menor de la Ciudad y a la Asesoría Tutelar.

A su vez, el fiscal Michienzi solicitó también un relevamiento de las cámaras cercanas al lugar y de testimonios de testigos y policías que intervinieron en el hecho.

Un grupo de policías mujeres quedaron a cargo de la contención de las nenas en el lugar hasta la llegada de una ambulancia del SAME que trasladó a las niñas hasta el Hospital Santojanni, de Liniers, donde permanecen hasta hoy para una evaluación clínica.

“La más grande me dijo que la madre la había buscado por el jardín y que estaban hacía varias horas en esa barranca. No se por qué estaban ahí y por qué ella después se ausenta”, contó la médica que recibió y asistió a las menores.

“Las dos quedaron en Pediatría, con control clínico y revisaciones. En el servicio de salud social y asistentes sociales me dijeron que estaban bien, que habían dormido bien y que no preguntaron por la mamá”, indicó la mujer, que aseguró que la madre “estaba en total estado de ebriedad”, que “apenas se podía sostener” y que lloraba. “El padre estaba en un cordón al costado y también lloraba. Sé que por la noche ubicaron a la abuela pero no sé si fue llamada a la dependencia”, concluyó.

No es el primer caso de abandono de menores en tiempos recientes. En enero de este año, dos bebés fueron encontrados en Tres de Febrero en San Miguel, dejados en cajas en veredas y plazas públicas.

