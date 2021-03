Violento robo en Caballito: delincuentes ataron y torturaron a una pareja de jubilados

Delicuentes robaron y torturaron a una pareja de ancianos en Caballito

Una pareja de jubilados fueron asaltados esta mañana por cuatro delincuentes armados que ingresaron a su casa en el barrio porteño de Caballito. Los golpearon, los torturaron, les robaron dinero y electrodomésticos. El asalto duró aproximadamente dos horas. En medio del atraco, al hombre dueño de casa le lanzaron agua hirviendo para que confesara donde escondía el dinero que, según contó la víctima, no tenía.

El hecho ocurrió alrededor de las ocho de la mañana en una vivienda ubicada en calle Morelos al 500, cuando cuatro ladrones armados ingresaron en el domicilio sin romper la cerradura con intenciones de robo. Durante dos horas, los delincuentes golpearon y torturaron a las personas que se encontraban dentro del hogar para que les entregaran una suma de dinero que supuestamente creían que los jubilados escondían. Tras no conseguirlo, se llevaron 5.000 dólares, 5.000 pesos, dos televisores y una notebook.

Luego del robo, Carlos, uno de los damnificados, en diálogo con el canal de noticias TN relató que estaba preparando el desayuno mientras su esposa permanecía en el dormitorio y, en el momento en que ingresó una empleada doméstica a la casa, fueron sorprendidos por delincuentes armados con intenciones de robo.

“Muy sorprendido de la forma en que entraron. Fue cuando estaba preparando el desayuno y me encontré con estas personas ya dentro de mi casa. En ese momento comenzaron a exigirme dinero. Luego me llevaron a la planta alta donde estaba mi esposa, que se acaba de despertar. Además estaba una señora que viene a hacer la limpieza y a ella también le exigieron dinero”, contó la víctima.

Así quedó la casa tras el robo

Y siguió: “Así nos llevaron a la planta alta y nos golpearon. Nos decían que estábamos mintiendo y la violencia fue in crescendo hasta que amenazaron con quemarme con agua hirviendo”.

“Entonces bajaron a la cocina, hirvieron el agua y me la tiraron en el cuerpo. Luego continuaron con las amenazas para que entregara un dinero que no tenía. Hasta que se llevaron lo que les había dado. Mientras tanto rompieron muchas de mis pertenencias. Hasta buscaban detrás de los enchufes y en el extractor de los baños. De los que estoy seguro es que no eran personas improvisadas. Eran más bien profesionales. Dentro de todo no tenían la idea de matar. Además estaban muy bien armados. Por suerte, les quedó un resto de humanidad y no apretaron un gatillo”, concluyó.

Pocos días atrás, también en Caballito, tres jóvenes de 20, 23 y 24 años fueron detenidos acusados de intentar robar en dos edificios. Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad, quienes acudieron al lugar por un llamado al 911, implementaron un operativo cerrojo, y lograron reducir a los sospechosos en avenida Rivadavia y Miró.

Tras una inspección en la zona, los efectivos comprobaron que los delincuentes intentaron robar en una vivienda ubicada en la calle Malvinas Argentinas al 100 y en otro edificio ubicado en Ramón Falcón al 1600. En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Bruniard, que indagará a los detenidos en los próximos días por el delito de tentativa de hurto agravado.

