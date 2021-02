Tras la muerte de una mujer, familiares realizaron una protesta en Avellaneda: aseguran que su esposo la prendió fuego y la asesinó

Familiares y amigos de Lorena Franco reclamaron justicia por su muerte

En una protesta en Avellaneda, familiares de una mujer denunciaron que el esposo la prendió fuego y la asesinó. Por estas horas, los investigadores analizan las pruebas y toman testimonios para determinar lo ocurrido mientras el hombre se encuentra en libertad.

El hecho tuvo lugar el 3 de febrero pasado en un domicilio ubicado en Manuel Estevez al 1000, cuando Lorena Alejandra Franco, de 41 años, tuvo que ser trasladad de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda debido a que contaba con más del 30% del cuerpo quemado. Luego fue llevada al Sanatorio Figueroa Paredes en La Matanza, donde quedó internada en terapia intensiva. Tras agonizar durante 19 días, murió el domingo pasado.

Pocos días antes de morir, la hermana de Franco se acercó a la comisaría de la zona y denunció a su esposo, Carlos Daniel Basualdo, de 48 años, como el presunto responsable de la hospitalización de Franco. Tras la denuncia, la causa quedó a cargo de la fiscal Laura Carballal, titular de la UFI N°2 de Avellaneda, quien en un principio había calificado el hecho como intento de suicidio y después de su muerte la cambió a averiguación de causales de muerte.

Por estas horas, los investigadores se encuentran intentando determinar lo ocurrido en el domicilio de la pareja, que cuenta con dos hijos. Según fuentes policiales informaron a Infobae, el hombre no tiene ninguna denuncia por violencia de género. Sin embargo, la hermana de Franco apunta hacía Basualdo como el responsable por la muerte de su familiar, ya que en varias oportunidades “observó que Lorena tenía moretones”.

Imagen que los familiares de Franco viralizaron en redes sociales

En este marco, familiares y amigos de la mujer fallecida realizaron una protesta donde reclamaron que se esclarezca el caso. “El último día que la vi fue el martes 2. Yo la vi muy turbada y no pude hablar. A los dos días, el jueves, mi mamá nos avisó que estaba internada. ‘Pero quédense tranquilos’, nos dicen. Yo le pregunté cuándo la podíamos ver y nos dijeron que por el COVID-19 no estaba permitido. Cuando llegué a mi casa, a mí no me cerraba la versión del suicidio, ya que yo sabía lo que había sufrido mi hermana. Entonces llamé al 144 y me dijeron que fuera al hospital y averiguara qué pasó”, relató Fernanda, la hermana de Franco al canal de noticias de TN.

“Ahí me dijeron que se encontraba tranquila, que la habían entubado. Sin embargo, nos comunicaron que las primeras 24 horas estuvo lucida, lo que podría haber sido clave para que contara lo que realmente pasó, y después ya quedó inconsciente. En ningún momento, estuvo cerrada a hablar, es mentira eso. Lo último que nos llegó fue que dijo que quería vivir. Basulado dice que ella se tiró alcohol encima y que ahí le dijo ‘ahora vas a ver’ y se prendió fuego. La versión que da siempre cambiaba. No le creemos”, aseguró

Y agregó: “El último año, en la cuarentena, fue el peor. Ella iba y venía a la casa de la mama, se iba de su casa y él la iba a buscar. Ella era una trabajadora. Todos los compañeros sabían de qué ella iba golpeada al trabajo. Sufría amenazas por parte de él. Todos sabían la violencia que sufría ”.

Seguí leyendo