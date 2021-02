Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros condenado por asesinar a Wanda Taddei, fue autorizado a asistir al cumpleaños de 15 de su hija

Entrevista al padre de Wanda Taddei

El ex baterista de la banda Callejeros Eduardo Vázquez, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Taddei, a quien prendió fuego y asesinó hace once años, fue beneficiado con una salida extraordinaria de seis horas. Será el próximo sábado para asistir al cumpleaños de 15 de su hija.

La decisión fue adoptada por el juez Axel López, quien dispuso que el músico sea trasladado el día 27 de febrero próximo desde la cárcel de Ezeiza, desde las 12 a las 18, a una casa situada en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza, para el evento en el que “no deberán participar más de diez personas y se respetarán las normas relativas a encuentros sociales” vinculados con el distanciamiento social.

El juez López sostuvo su determinación amparándose en el artículo 168 de la Ley 24.660, que detalla: “Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará para que continúe o establezca vínculos útiles con personas u organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de reinserción social”. Así, Vázquez, quien fue parte de la tragedia de Cromañón en 2004, podrá salir por algunas horas del penal de Ezeiza donde se encuentra recluido desde el 2010.

Vázquez junto a Taddei

El padre de Wanda, Jorge Taddei, quien se define desde el asesinato de su hija como ”un militante de la causa de la violencia contra la mujer”, dialogó con el canal de noticias TN tras conocer la decisión de la Justicia y afirmó: “Primero me sorprendí, pensé que no era posible. Hablé con mi abogado y me dijo que sí, que de acuerdo a la ley de Ejecución Penal Vázquez tiene derecho para lo que este juez le otorgó. Nosotros siempre nos ajustamos a derecho. Por eso estamos de acuerdo”.

Y siguió: “Sin embargo, en este momento, por ejemplo, hay 11.543 detenidos en la Justicia Federal. Entonces me pregunto, esta ley se cumple para todos o se cumple para pocos. Este es uno de los temas: si tenemos las leyes, que se cumplan. Como cuando una mujer se acerca a denunciar, que la tomen, que los fiscales también cumplan su trabajo y que se ejerza la Ley Micaela. Estamos de acuerdo con el beneficio otorgado a Vázquez, pero también queremos que estas leyes se cumplan. Y hoy tenemos un problema, como el caso de Ursula. El Estado está mirando para otro lado”, aseguró

Jorge Taddei

Vázquez está preso por el crimen de Taddei cometido en febrero de 2010 y fue condenado por homicidio agravado por el vínculo. En un principio, el músico fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Oral, ya que consideró que el delito estuvo atenuado por emoción violenta, derivada del trauma que le significó la tragedia de la disco Cromañón. Sin embargo, un año más tarde, la Cámara de Casación modificó esa sentencia por considerar que no existió el estado de emoción violenta, descartó la atenuante y elevó la pena a prisión perpetua. En 2014, la Corte Suprema dejó firme esa condena.

En relación con el crimen de su esposa, el ex baterista de Callejeros siempre negó haber rociado a Taddei con alcohol durante una discusión y habló de un accidente. Pero la pericia (por la posición de la víctima y las heridas) determinó que era falsa la versión de Vázquez.

“Así como la ley prevé que Vázquez pueda fortalecer el vínculo con su hija, yo con mi la mía nunca más me voy a poder revincular: ahora mi hija está bajo tierra”, concluyó Taddei.

