Investigan la desaparición de una mujer en La Falda que había denunciado a su pareja por violencia de género

Ivana Mariela Modica

La Fiscalía de Instrucción de la ciudad cordobesa de Cosquín investiga la desaparición de Ivana Mariela Modica de 47 años. La mujer fue vista por última vez entre el jueves 11 a la noche y el viernes 12 en horas de la mañana cerca de su domicilio de La Falda. Desde ese momento se desconoce dónde está.

“Estamos esperando respuestas y saber algo. Es una incógnita, sigue desaparecida”, contó Nicole, hija de Ivana en diálogo con el canal TN.

“Me comuniqué el jueves a la noche la ultima vez, estábamos intercambiando mensajes. Le estaba por mandar una foto y no me contestó más. Veníamos hablando y me contestaba en el momento. Después, el viernes a la mañana, me llama mi abuela a la mañana porque no respondía, el celular lo tenía apagado”.

Hacia la tarde del sábado, la Justicia y la familia pedía colaboración a la población para dar con su paradero y emprendía la búsqueda por la zona del cerro La Banderita.

Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae indicaron que la mujer había denunciado por violencia de género a su actual pareja, un hombre de 34 años . Fue antes de que resolvieran irse a vivir juntos en diciembre de 2020. Sin embargo, la acusación finalmente no prosperó.

“La última persona que la vio fue su pareja. Hablé con él y dijo que se había ido de su casa para ir a trabajar y ella se había quedado durmiendo. Aparentemente su plan era ir al cerro en el día”, contó su hija. “Ella estaba súper contenta y feliz”, agregó, y puntualizó: “No creo que haya salido a caminar sin que estuviera incomunicada. Es súper precavida”.

Por estas horas, la Fiscalía investiga todas las posibilidades en torno al caso. En la zona trabajaban 25 efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Departamental Punilla. También hay perros colaborando en el rastrillaje.

Modica mide 1,72 metros, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón y pesa entre 60 y 65 kilogramos. Además, lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, se cree que vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomon de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier información sobre el paradero de la mujer puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquin, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial mas cercana.

Femicidio en Jujuy

Después de la conmoción por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven asesinada de al menos 15 puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas, otra mujer fue acuchillada y asesinada en su vivienda de un barrio de San Salvador de Jujuy. A raíz del crimen, detuvieron a su pareja, quien tenía antecedentes por violencia de género.

La víctima, identificada como Rosita Marina Patagua (46), falleció cerca de las 23 de anoche en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde había sido trasladada tras ser atacada por la tarde. Su pareja, identificado como Juan Carlos Gutiérrez (44), quedó internado en el mismo centro asistencial. Durante este sábado se encontraba “estable” y bajo custodia.

El ataque salió a la luz cuando se radicó ayer una denuncia en la policía local por una situación de violencia en una vivienda del barrio Los Huaicos, colindante al microcentro de la ciudad. Tras la llamada de alerta, agentes de la seccional 49 con jurisdicción en la zona fueron al lugar y como en el domicilio no respondían los llamados, decidieron observar por una ventana que estaba abierta. En ese momento, se encontraron con la imagen de una mujer tirada en el piso y ensangrentada. Inmediatamente ingresaron y redujeron a Gutiérrez, que intentó autolesionarse con un cuchillo al ver la irrupción de los efectivos.

