Sebastián Villa, al borde del juicio oral por violencia de género: la Justicia espera que declare otra estrella de Boca

Villa contra River a comienzos de enero último (Foto: Reuters)

El futuro judicial de Sebastián Villa, el delantero colombiano de Boca acusado de violencia de género contra su ex pareja, comenzará a escribirse el próximo 10 de marzo. Ese día se realizará virtualmente la última audiencia del caso investigado por la UFI N°2 de Lomas de Zamora que contará con un examen psicológico a la víctima y, una vez que se elabore el informe la causa, podría ser elevada a juicio oral.

Mientras tanto, se espera una declaración importante: el 27 de enero debían presentarse en la fiscalía la estrella boquense Edwin Cardona junto a su esposa. Sin embargo, faltaron y serán llamados nuevamente. La acusación contra Villa es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas. Se estima una pena posible de 5 a 10 años de cárcel.

“La pericia psicológica fue pedida por la defensa e iba a realizarse en noviembre del año pasado pero por una cuestión de tiempos y atrasos por la pandemia quedó pospuesta para el 10 de marzo. Una vez que las psiquiatras elaboren el informe se evaluará si ya se está en condiciones de elevar a juicio oral. Todo indicaría que sí”, explica una fuente judicial de Lomas de Zamora al tanto de los pormenores del expediente.

No es la primera vez que Daniela C., la ex pareja del futbolista, enfrenta a la asesoría pericial para ser examinada psicológicamente en esta causa llevada adelante por Verónica Pérez, fiscal especializada en violencia de género. Cuando el expediente era todavía incipiente fue examinada y las profesionales que la analizaron determinaron que no mentía. Incluso, en una escala de 0 a 14 puntuaron sus palabras en 11 puntos de veracidad, lo que los expertos evalúan como elevado. Este nuevo examen fue a pedido de la defensa de Villa.

Daniela, la víctima: los brutales golpes que denunció

Este procedimiento y la declaración de Cardona son los únicos pasos que le restan al expediente. El nombre de Cardona, amigo de Villa, surgió de la declaración de la propia víctima donde lo menciona en más de una vez como testigo de los insultos, amenazas y golpes que recibió. “A raíz de esto es lo que citamos a testimonial pero nos costó mucho ubicarlo. Sólo teníamos un teléfono de cuando jugaba en México. Finalmente logramos contactarlo a través de un tercero y la fecha se pautó para el 27 de enero pero no se presentó. Ahora será convocado nuevamente para los próximos días”, explicaron a Infobae fuentes del caso.

A pesar de que la Justicia insiste en conocer la palabra de Cardona, en caso de que siga incumpliendo su presentación la causa no se detendrá y se desestimará su testimonio. Algo similar a lo que sucedió con un testigo presentado por la defensa de Villa, del cual insistieron pero nunca colaboraron para contactarlo. En tribunales lo olieron como una maniobra para dilatar tiempos.

“Todos los testimonios son importantes pero no vamos a frenar el avance de la causa esperándolos. Tenemos una cantidad importante de pruebas. Para elevar una causa a juicio oral se necesita un cierto grado de probabilidad de que el hecho ocurrió y eso está comprobado ”, comenta uno de los investigadores.

Edwin Cardona, testigo en la causa (Foto: Reuters)

En paralelo a la causa penal se desarrolló un juicio civil iniciado por la víctima, asesorada por su abogado Fernando Burlando, que se dio de baja porque ambas partes llegaron a un acuerdo extra judicial sumamente voluminoso desde lo económico.

Una de las condiciones que exigió la defensa de Villa para cerrar ese arregló era que el estudio de Burlando se alejara de la causa penal, cosa que finalmente sucedió.

“Nosotros decidimos dar un paso al costado para que Daniela pueda cerrar ese acuerdo que le correspondía y forma parte de sus derechos. Pero no la abandonamos, seguimos a su lado aunque formalmente fuera del expediente”, asegura el abogado platense.

A pesar del avance judicial inminente, Villa no estará impedido por la Justicia para seguir jugando en Boca. Tanto para el juzgado como para la fiscalía no existen impedimentos para que el delantero siga vistiendo los colores azul y oro, básicamente porque es su trabajo y ese derecho es el que prima.

Sin embargo, lo que está en duda es qué posición tomará el consejo de fútbol del club, que en un primer momento lo separó del plantel y luego lo volvió a incluir. Lo cierto es que lo que se avecina en el futuro cercano del colombiano no es nada sencillo.

Seguí leyendo:

El diagnóstico psiquiátrico del femicida de Úrsula y el calvario completo de denuncias que nadie escuchó