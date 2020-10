Se complica la situación de Sebastián Villa: la Justicia avanza en la causa por violencia de género contra su ex novia y busca llevarlo a juicio

Cortés y Villa en foto de Instagram.

La causa en la que se investiga al futbolista de Boca Sebastián Villa por violencia de género contra su ex novia Daniela Cortés está a punto de dar un paso fundamental. El 13 de noviembre se realizará la última audiencia de la etapa de recolección de pruebas y luego el expediente podría ser elevado a juicio oral por la fiscal de Lomas de Zamora Verónica Pérez. De esta manera, Villa será juzgado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas. Esta última acusación es la que más preocupa al entorno del futbolista: desde la Justicia estiman una pena posible de 5 a 10 años de cárcel.

“Solo resta completar una pericia psicológica a la víctima para dar por finalizada la etapa de instrucción. Esto fue pedido por la defensa de Villa que puso especial hincapié en que se realice este estudio. La psicóloga oficial y la de parte estimaron que se necesitarían dos audiencias por lo que una se realizó el 13 de octubre y la segunda, y última, será el 13 de noviembre. Una vez que se elabore el informe terminará esta instancia y se elevará a juicio. También está la posibilidad de que este análisis psicológico beneficie a Villa y que el futbolista sea sobreseído, pero es una posibilidad muy remota porque Daniela ya fue examinada por la asesoría pericial y determinaron que no mentía y en una escala de 0 a 14 el resultado dio 11 que es un número elevado”, confían a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Si bien en las últimas horas tanto Cortés como Villa cruzaron mensajes amistosos por redes sociales, nada hará detener la causa judicial. Por jurisprudencia de la Corte Suprema las causas de violencia de género no se archivan por más que la víctima retire la denuncia. Más allá de cualquier tipo de reconciliación o del arreglo extra judicial por la causa civil, que está en plena negociación, el expediente sigue pase lo que pase.

El hecho puntual que se investiga involucra golpes de puño efectuados por Villa contra Cortés en una situación que incluyó gritos y amenazas. Un anillo color negro fue clave, ya que el futbolista lo tenía puesto al momento de los supuestos puñetazos y quedaron marcas en la cara de Daniela. Un informe médico adjuntado al expediente da fe de las lesiones.

También se mandó a realizar una pericia de “ADN de contacto” en una puerta que había en la casa que compartían los involucrados en el country Saint Thomas de Canning. Aparentemente fue rota a golpes de puño también por Villa y quedaron rastros de un anillo negro. La Justicia quiere comprobar eso científicamente; sin embargo, esos resultados, entiende la fiscal Pérez, en la práctica nunca llegarán.

Uno de los mensajes publicados por Cortés en Instagram.

Desde el lugar donde se hacen los análisis, en La Plata, le dijeron a la fiscal que los resultados recién estarían en mayo del 2021, por lo que la pericia quedó descartada. El retraso es un despropósito que sucede en gran cantidad causas en la provincia de Buenos Aires y hace que muchos fiscales empiecen a quejarse cada vez más.

En el expediente que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora se acumulan exámenes psicológicos, pericias, chats y sobre todo testimonios. Amigos y familiares de ambos lados declararon como testigos ante la fiscal Pérez. Dentro de esas declaraciones están las de la familia de Cortés en las que ratificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora ex pareja. Este punto es fundamental porque, entre otras cosas, es el hecho que la fiscal toma para acusar por amenazas coactivas, el delito con la pena más alta de los dos que se le imputan.

También fueron valorados los chats que Villa tuvo con Cinthya Cortes, la hermana de Daniela, en los que reconoce haber golpeado a su novia. En un cruce de mensajes del 8 de enero de 2019 el futbolista admite: “No sé qué me pasó, se me fueron las luces”. Mientras que en otro, algunos días después, la hermana de la víctima le dice “no sos nadie para que le pegues” y él responde “sí, está bien”.

Cortés mostró en Instagram los golpes que sufrió (@danicortesms)

En simultáneo a la causa por violencia de género, en la misma fiscalía de la doctora Pérez, se tramita un expediente independiente que es la demanda penal que Villa realizó contra Cortés por extorsión. Aún no hay una definición pero como las pruebas son las mismas para un caso que el otro es posible que también tenga una resolución antes de fin de año. “Las causas no están atadas. Si bien es todo parte de la misma situación son independientes. Es posible tanto que se eleven a juicio las dos al mismo tiempo como que se archive la causa contra su ex pareja. Aún no lo sabemos” , cuentan los investigadores.

Habilitado para jugar y para viajar al exterior

Mientras todo esto sucede en tribunales, Sebastián Villa puede jugar al fútbol. Tanto desde la fiscalía como desde el juzgado de instrucción a cargo del doctor Javier Maffucci Moore no encuentran ningún impedimento para que el futbolista pueda trabajar.

Hasta el momento, estuvo al margen del equipo de Miguel Ángel Russo por decisión exclusiva de la dirigencia de Boca. Desde el club salieron a aclarar, cuando recién comenzaba la causa, que el futbolista estaría relegado del plantel hasta que se decida su situación en tribunales. Sin embargo, el colombiano ya jugó un amistoso con la camiseta azul y oro y en las últimas horas comenzó a crecer la especulación de que será incluido en la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sebastián Villa en un entrenamiento (Foto: Boca Juniors)

Quien tampoco tiene reparos en que Villa desarrolle su actividad es la propia Daniela Cortés. A través de su abogado Fernando Burlando le hicieron saber al club que no tenían problemas con esa situación. Hace meses que el abogado tiene charlas semanales con los más altos dirigentes del Xeneize. “Hay que destacar que el club siempre se puso a disposición de Daniela. Llaman preocupados por su situación y por su estado y nos consultaron si nos molestaba que jugara y les dijimos que no”, explica Burlando.

Tampoco existiría un eventual impedimento judicial si algún equipo del exterior decide tomar prestado o comprar a Villa. “Si bien él tiene una prohibición para salir del país, ya lo hizo dos veces ante los pedidos de sus abogados aunque es verdad que en esas ocasiones presentaron pasajes de ida y de vuelta. Pero amén de esto podría radicarse en el exterior siempre y cuando informe una dirección de donde se encontrará para poder ser ubicado fácilmente”, explican fuentes judiciales.

Una vez que la causa por violencia de género sea elevada a juicio, el expediente pasará por un proceso de sorteo de tribunal y, probablemente, una larga espera hasta que se decida una fecha de inicio de debate oral. Luego existirá un desfile de testigos y presentación de pruebas de ambos lados hasta que se dicte un veredicto. Para esto pueden pasar meses y hasta, incluso, un año. En ese tiempo Boca deberá decidir si mantiene su postura inicial de esperar una resolución judicial o permite que el futbolista trabaje.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos del futbol.

