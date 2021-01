Villa Luro: le desvalijaron la casa y lo pudo ver en vivo desde su celular

Así fue la entradera en Villa Luro

Por medio de una aplicación, una mujer que se encontraba a varios kilómetros de distancia de su casa pudo observar, en vivo y desde su celular, como un ladrón ingresó en su domicilio y le robó sus pertenencias. Llamó a la Policía, pero ya era tarde: el delincuente había escapado. Por el robo aún no hay detenidos. El episodio quedó filmado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el barrio porteño de Villa Luro, cuando Romina, la víctima, se encontraba en un campo en la localidad bonaerense de Mercedes. En ese momento, la mujer tomó su celular y gracias a un sistema de cámaras de seguridad conectado al teléfono pudo observar en vivo como un ladrón de remera gris, gorra y con el barbijo caído se introdujo por una ventana de su casa y comenzó robarle todas sus pertenencias.

Una vez que salió del asombro por la situación, llamó a su mamá, quien vive a cuatro cuadras, para contarle lo que estaba ocurriendo y la mujer se dirigió al lugar. Cuando llegó, el ladrón ya había escapado con las pertenencias de su hija. Luego, realizó la denuncia en la Policía mientras Romina regresaba de Mercedes.

Captura del video mientras el ladrón cometía el robo

“Era un lindo día, de pileta y se me ocurrió mirar las cámaras para ver si estaba todo en orden y lo primero que vi fue la cámara de mi cuarto apuntando contra la pared. Después seguí observando y ahí me di cuenta del robo. Llamé a mi mamá que vive a cuatro cuadras y después llamamos a la Policía: la casa estaba dada vuelta, era un desastre ”, contó Romina al canal de noticias TN.

Y siguió: “Fue un momento horrible, vi lo que estaba pasando dentro mi casa y no pude hacer nada. Me vine desde Mercedes y cuando volví me encontré con el desastre. Entraron por la ventana. Ahora tengo una sensación de ultraje, de vulneración absoluta. La primera sensación era de incredulidad. Cuando la Policía llegó ya no estaban más los ladrones, pero sí había un desastre: tardaron 20 minutos en llegar. Me robaron todo lo que pasó por el agujero de la ventana: dos notebook, una del trabajo y la otra personal. También se llevaron una tablet, bolsos, valijas, cadenas de oro y dinero”.

El ladrón a cara descubierta cometiendo el robo

De todas formas, Romina contó que eso no fue lo más importante que se robaron. La mujer en pocos días iba a emprender sus vacaciones y por eso ya tenía todo preparado: “Se llevaron mi bolso de mano, el que tenía preparado para irme de vacaciones, se llevaron ese bolso. Ahora me dejaron en un problema porque no voy a poder viajar. Tenía la Visa para entrar a Estados Unidos y ahora no puedo viajar. Fue un viaje que teníamos planeado desde hacía un año. No lo puedo creer. Si el ladrón está viendo esto, necesito que devuelva ese bolso ”, dijo.

En el hecho intervino la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 31 a cargo de Macelo Solimine, quien ordenó a la División de Rastros de la fuerza porteña que levante de la escena huellas dactilares para intentar identificar a los sospechosos. Por el momento no hay ningún detenido.

Si bien en las filmaciones solo se observa a un ladrón, los investigadores sospechan que el robo fue cometido por más de una persona, por lo que en estos momentos la Policía está en busca de la banda.

Seguí leyendo

Femicidio en Lomas de Zamora: una mujer fue asesinada a golpes y detuvieron a su esposo

Descubrieron a dos jóvenes teniendo sexo a plena luz del día en un parque emblemático de Mar del Plata

La Justicia rechazó la excarcelación del marido de Carolina Píparo y seguirá detenido