El brutal asesinato de una abogada pionera del matrimonio igualitario: la encontraron degollada en su casa de La Plata

Después de nueve años de relación, Verónica Dessio y Carolina Pérez se casaron en junio de 2010 en La Plata y fueron el primer matrimonio entre mujeres en un Registro Civil bonaerense (Télam)

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado, en vísperas de la Nochebuena, una conocida abogada de La Plata fue hallada muerta en su casa de la periferia de la ciudad y la Justicia investiga ahora si se trató de un femicidio.

La víctima fue identificada como Verónica Dessio, de 49 años, quien trabajaba en la Mesa de Entradas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y en 2010 logró junto a su pareja que el Tribunal Oral en lo Criminal II de esa ciudad hiciera lugar a un amparo para que el Registro Civil les permitiera tomar un turno para unirse en matrimonio.

Así fue que, un mes antes de que se sancionara la Ley de Matrimonio Igualitario y tras nueve años de relación, Dessio logró casarse en La Plata con su entonces novia Carolina Pérez el 25 de junio de 2010, convirtiéndose así en el primer matrimonio entre mujeres celebrado en un Registro Civil de la provincia de Buenos Aires.

Fue Pérez, de quien la víctima ya estaba separada, quien encontró su cuerpo en su casa del barrio Villa Elvira, en las afueras de La Plata, tendido sobre una gran cantidad de sangre con un corte profundo en el cuello y heridas de arma blanca en la espalda y el resto del cuerpo.

Verónica Dessio se desempeñaba en la mesa de entradas de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires (Facebook)

La mujer de 49 años declaró ante la fiscal Ana Medina de la UFI N° 1 de La Plata, que está a cargo de la investigación y explicó que a pesar de ya no ser una pareja, ella y su ex habían llegado a un acuerdo convivencial por el cual Dessio aún vivía en un quincho de la parte trasera de la casa ubicada en la calle 5 bis entre 636 y 637. Dessio y Pérez tenían además un niño en común que no estaba en la casa al momento del hecho.

De acuerdo al relato de Pérez ante la Justicia, cuando la mujer llegó a la vivienda “observó el portón entreabierto, por lo que se acercó al quincho y observó a Dessio tirada en un charco de sangre”. Una fuente judicial indicó a la agencia Télam que el crimen “no parece un hecho de robo” ya que no se registraron faltantes de dinero u objetos de valor en la casa. En el quincho, además, tampoco se encontró el arma blanca que se utilizó para cometer el asesinato.

Por otra parte, un vocero policial indicó que “los peritos que trabajaron en el lugar vieron que la propiedad de un vecino posee cámaras de seguridad, por lo que se pidió la filmación para su análisis”.

De acuerdo al relato de su pareja, si bien ya estaban separadas Dessio vivía en el quincho de la casa de Pérez, donde fue encontrada muerta (Facebook)

Mientras los investigadores buscan nuevos testigos y pistas que conduzcan a una hipótesis sobre la autoría del crimen, distintas entidades que representan a trabajadores del Poder Judicial se expresaron para pedir Justicia por la víctima.

“Repudiamos el violento asesinato de la compañera judicial Verónica Dessio y nos sumamos al pedido de justicia. Nos solidarizamos con sus familiares, amigues y seres queridos” , publicaron en un comunicado en sus redes sociales desde la Departamental La Plata de la Asociación Judicial Bonaerense.

“En medio de la conmoción por el terrible asesinato de la trabajadora judicial Verónica Dessio, nos solidarizamos con su familia y con todos sus seres queridos”, indicaron desde la organización Judiciales De Pie. “Exigimos el esclarecimiento de este terrible crimen. ¡Que su muerte no quede impune!”.

También se expresó en ese sentido la agrupación La Celeste: “Tanto las causas como las o los autores de este hecho aberrante que nos conmociona a todos y todas, se encuentran bajo investigación. Exigimos el completo esclarecimiento de las circunstancias del caso y el castigo a los o las responsables”. Y agregaron: “Hacemos llegar nuestras condolencias en este momento tan doloroso a sus familiares y a sus compañeros y compañeras más cercanos”.

