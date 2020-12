Salta: una mujer denunció que abusaron de su hijo de 6 años en un predio usurpado

Una mujer del barrio San Calixto, en el sur de la capital de Salta, denunció que su hijo de seis años fue abusado sexualmente por un desconocido dentro de un predio lindero denominado Parque la Vega, que se encuentra usurpado por varias familias desde hace meses, lo que motivó una manifestación para reclamar justicia y el desalojo del asentamiento en cuestión.

De acuerdo con lo que informaron los medios locales, todo empezó el 25 de diciembre pasado, en pleno festejo por la Navidad, cuando el menor de edad se fue de su casa a jugar con amigos, pero nunca regresó.

Luego de unas horas, una vecina de la zona lo encontró “desnudo, shockeado, sin poder reaccionar y a metros de una carpa vacía”, dentro de la cual después hallaron la ropa del nene, según precisó la mujer al portal Qué Pasa Salta.

“Andaba un tipo borracho en el asentamiento. Me dijeron, además, que se lo llevó un hombre morocho, de unos 35 años, vestido con una remera azul y bermuda negra”, detalló la testigo.

Poco después del hecho, la madre de la víctima, Silvina M., se dirigió a la comisaría más cercana para realizar la denuncia pertinente. Sin embargo, hasta el momento no había ningún detenido ni tampoco una investigación en curso.

“Comenzamos la búsqueda y mi esposo pasó por el lugar. Lo encontramos cuando empezamos a gritarle por su nombre. Ahí es mi furia, porque muchas de las carpas estaban vacías, incluso donde abusaron a mi hijo. La Policía no nos dejó entrar”, sostuvo la mujer, en diálogo con El Tribuno.

En este sentido, Silvina ratificó que el pequeño fue atacado por “un sujeto a quien la gente del asentamiento vio caminar junto a él” y confirmó que fue una de las personas del predio la que le avisó cuando lo vieron tirado en el suelo y “sin ropa”.

“‘Mamá, me hizo la cochinada’, decía mi hijo. Hoy los vecinos de las carpas que estaban al lado de donde se produjo la violación se marcharon, abandonaron el lugar. Ellos vieron todo y ahora no están. ¿Qué hizo la Policía? Esperar que se vayan. El CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) fue diez horas después. La Policía, nada. Así, no hay justicia”, lamentó la mamá del niño abusado.

Los vecinos de la zona marcharon hasta la comisaría de San Remo para exigir justicia

La denunciante aseguró que “hay pocas familias que viven” en el terreno ocupado, pero sostuvo que “desde que se establecieron (los usurpadores), la paz desapareció en los barrios colindantes” y el lugar “se convirtió en un aguantadero”.

Luego de que el caso se hiciera público, varios vecinos del barrio se concentraron frente a la comisaría de San Remo para exigir justicia y una investigación con resultados, además de que “levanten las carpas vacías” que hay en el Parque La Vega. También hubo cortes de calle sobre la avenida Excombatientes de Malvinas.

“Cuando dimos con él, estaba desnudo con la remerita en la mano y dentro de la carpa el resto de su ropita. No lo golpeó, le lastimó la cola al parecer con su mano, pero nos dijeron que no lo penetró. La carpa tenía la parte posterior destruida y pensamos que el violador escapó por allí. Pero nadie investigó de inmediato. Nadie. Tuvimos que salir a la calle para que algo se hiciera. No es justo”, protestó la madre del chico abusado.

Seguí leyendo:

Un nene de un año fue abusado en un club en Tucumán

Madre de niño de 10 años denunció que su ex abusó de su hijo y lo llevó a una desnutrición crónica

Fueron abusados por su papá y no podían decir su nombre: la justicia les permitió cambiarse el apellido