Así se vería hoy el rostro de María Cash: la nueva actualización forense a más de nueve años de su desaparición

Federico Cash, el padre de María, la diseñadora de modas que fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 en Salta, pasó -literalmente- hasta el último día de su vida buscándola. Falleció tres años después de iniciar una cruzada por distintos puntos del país rastreando pistas sobre su paradero: murió en un choque frontal sobre la ruta 152 cuando se dirigía a La Pampa, con esperanza de encontrar algún dato certero que le permitiera encontrar a su hija.

Cuando la policía registró su vehículo, un Renault Clio color blanco, encontró una gran cantidad de folletos con el rostro de la joven. El hombre estaba convencido de que la única manera de que apareciera algún testigo que aportara información sobre ella es que nunca se dejara de difundir su foto. Hasta hoy, nunca se supo qué ocurrió realmente con María.

Cuando María desapareció tenía 29 años y todas las imágenes que dio a conocer su familia son de aquella época. Por eso, cobra importancia la nueva proyección de su rostro realizada por un equipo interdisciplinario de la Consultora Integral en Seguridad WD tras un pedido de la madre de la joven, María del Carmen Gallego; y de su hermano, Máximo Cash, que fue presentada hoy durante una conferencia de prensa. El mismo estudio había realizado una actualización de la imagen de Sofía Herrera, la joven desaparecida en un camping de Río Grande.

A diferencia de sucedido con la última actualización del rostro en agosto de 2018, en esta oportunidad su familia quedó muy conforme con el trabajo. “No tiene ningún rasgo de María”, se había lamentado su mamá al observar ese retrato dos años atrás.

Esta fue la proyección realizada en 2018 por la Policía Federal

“La proyección de edad, es un dibujo que se realiza progresivamente, teniendo como base una fotografía o imagen de la persona que se encuentra desaparecida. El método empleado requiere estudiar cada parte del rostro, mediante el análisis de la parte ósea y muscular, con el fin de establecer el comportamiento que darán la definición al nuevo rostro (imagen proyectada), dando forma y volumen al dibujo, debiéndose tener en cuenta su ubicación, sus formas, el efecto que producen en su contracción, relajación, pliegues persistentes producto de los gestos, etcétera ”, explicó a Infobae Walter Duarte, presidente de la Consultora WD.

Para retratar cómo luciría el rostro de Maria Cash en la actualidad, el perito dibujante Alberto Suárez tuvo en cuenta el posible desgaste de su piel, la pérdida de su tonicidad muscular, su caída de cabello y la formación de arrugas, pliegues y surcos.

“El rostro hecho anteriormente es muy diferente al que proyecté yo. Nada que ver un dibujo con el otro. La gran diferencia está en que nosotros trabajamos sobre la base de más de 10 fotos de ella donde se la podía apreciar desde distintos ángulos y posiciones. Si bien en todas estaba sonriente y eso modifica bastante la expresión; yo decidí llevar su rostro a un estado neutral”, contó Suárez a este medio, quien se desempeñó durante tres décadas en la Policía Bonaerense haciendo pericias ordinarias y ahora hace dibujos de rostros más sofisticados para la consultora.

Al dar a conocer su creación, Suárez se detuvo en un detalle prácticamente imperceptible en las fotos originales que lo llevó replantearse algunos aspectos de su rostro por la incidencia climática de la provincia de Salta. “En el trabajo se pueden observar tres lunares, dos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Están en la parte inferior del pómulo, en ambos hemisferios. En las fotos se veían como unas pequeñas manchitas de sol que, de acuerdo al análisis que hicimos con un grupo de expertos interdisciplinarios, tuvimos que potenciar. Y si bien no le di un color más bronceado hay ciertas características que se hacen más perceptibles, como estos lunares”, precisó el perito.

La proyección del rostro de María comenzó a principios de Julio y finalizó el viernes 20 de noviembre. “ Fue hecho íntegramente a mano ya que ningún tipo software puede interpretar las características específicas del rostro como así tampoco las cargas hereditarias” , destacó Duarte, quien sostuvo que “de una persona se puede cambiar absolutamente casi todo, lo que nunca va a cambiar es la mirada”.

En su extensa trayectoria como dibujante de identikits y proyecciones de rostro, a Suárez también le designaron hacer los nuevos retratos de Sofía Herrera, la menor desaparecida en un camping de Río Grande que hoy tendría 16 años, y del jornalero chileno José Dagoberto Díaz Águila, sobre el que pesa un pedido de captura internacional y está sospechado del hecho.

Esta es la nueva proyección de rostro realizada por la Consultora WD

“A diferencia del trabajo que hice de Sofía Herrera, en esta oportunidad no tuve en cuenta la carga genética porque cuando María desapareció ya era adulta y tenía definidos sus rasgos. Varió sólo en algunos aspectos pero no considero que hoy sea una persona totalmente distinta. Es ella envejecida, con las características propias de una mujer de casi 40 años ”, aseveró el perito.

Y agregó: “La proyección tiene una precisión de más del 90%. El resto no lo podemos saber porque entran juego los factores subjetivos. Teniendo en cuenta un desarrollo normal, María Cash sería así. Si engordó, si está demacrada, o si toma medicamentos, eso no se puede volcar en el trabajo. Todas esas cuestiones podrían hacerla tener características distintas, pero en el caso de ella no había nada de eso”, continuó.

La madre de María Cash fue quien le solicitó a la Consultora WD una nueva proyección de rostro. La empresa aceptó el desafió y lo hizo de manera gratuita

“El trabajo nos parece muy bien realizado y profesional”, precisó a Infobae Máximo Cash, hermano de la joven desaparecida. En tanto, la frase que expresó la madre al observar el dibujo fue: “Es María más grande”.

La madre de la joven desaparecida también se mostró satisfecha con el resultado: “Estuvieron más de cuatromeses trabajando y quedó perfecta la imagen. Ahora resta esperar los resultados y que alguien la pueda llegar a reconocer y dé el aviso a la policía”, dijo expectante a este medio María del Carmen Gallego.

Consciente de que la viralización de las fotos de su hija no lograron, hasta el momento, los resultados esperados, la mujer fue cautelosa: “La primera foto pasó por todo el mundo y no hubo mayores resultados. Es muy difícil sacar a una persona viendo una foto. Hubo gente que se contactó de muy buena fe pero no era María. Lo importante de todo esto es que la gente no se olvide de que la seguimos buscando”.

La causa

La joven diseñadora desapareció cuando tenía 29 años. El 4 de julio de 2011 partió desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo. Lo último que se sabe con certeza es que varios kilómetros antes de llegar a Jujuy, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, Cash se bajó del micro porque se sentía “incómoda”, según revelaron sus familiares. El último contacto que la joven tuvo con sus allegados se concretó por correo electrónico cuatro días después de su partida de Buenos Aires.

María Cash tenía 29 años al momento de su desaparición

El 8 de julio de 2011 María Cash llevaba botas de gamuza beige, jeans y un bolso rosa. Las cámaras de seguridad de la empresa concesionaria de la autopista la captaron en la plaza de peaje haciendo dedo, caminando de un lado al otro, atravesando la autopista varias veces de un lado a otro.

A las 14.27 se subió a una camioneta Chevrolet -propiedad de Juan Casaurano- y siguió rumbo al este. Luego, este hombre se presentó a declarar ante la justicia ante el pedido de su esposa.

Tras la desaparición se dijo que María tenía planeado ir a Jujuy a trabajar con su amigo Juan Pablo Dumón, al que había conocido tres años antes en un grupo de meditación Sahaja Yoga, en la ciudad de Buenos Aires, pero él lo negó. Aseguró que días antes del 8 de julio ella lo había llamado para avisarle que iba a ir a visitarlo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece $1 millón de recompensa a quien aporte datos sobre su paradero

Según el relato de Dumón lo volvió a llamar el 5 de julio diciéndole que estaba en Santiago del Estero sin plata. Él le giró un pasaje que ella tomó y logró arribar a la terminal de Jujuy. Telefoneó a su casa a las 9 del miércoles 6, avisando que ya iba, pero nunca llegó. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $1 millón a quien aporte datos sobre su paradero.

