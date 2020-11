Allanaron la casa de la madre del youtuber Martín Cirio, “La Faraona”, en la causa por pedofilia

El youtuber Martín Cirio fue denunciado ante la Justicia

Hace un mes, el youtuber Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, fue fuertemente repudiado en Twitter por viejas publicaciones suyas en las que hacía chistes sobre la violación de menores. El hecho generó una fuerte polémica y dio origen a una causa judicial: el influencer fue denunciado penalmente por “apología del delito (pedofilia) e instigación a cometer delitos”.

En el marco de la investigación del caso, que se mantuvo bajo secreto de sumario, la Justicia allanó la casa de la madre de Cirio, en el barrio porteño de Parque Patricios. El operativo lo llevó a cabo la Sección Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia, del Departamento Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, en el procedimiento se secuestraron dos computadoras, tres teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento (dos tarjetas de memorias SD y 87 CD’s regrabables).

Todo ese material será peritado. “Estamos esperando a ver si se lo tiene que detener”, dijo una fuente cercana al caso. Mientras tanto, Cirio permanece alejado de Twitter.

El fiscal interviniente, Lucio Herrera, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, había solicitado el allanamiento el 30 de octubre pasado. Ese pedido fue rechazado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo del doctor Luis Schegel. El fiscal apeló esa resolución y la Cámara Criminal y Correccional ordenó su realización, a la vez que pidió que intervenga la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), el ala de la procuración dedicada a delitos informáticos liderada por el fiscal Horacio Azzolin.

La causa se inició tras la presentación del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de la presunta víctima de pedofilia que decidió denunciar penalmente al youtuber. El letrado precisó hace unas semanas en el programa Los Ángeles de la Mañana que “se le imputa apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo”. “Patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes”, señaló.

La acción penal llegó luego de la viralización de unos tuits publicados por Cirio en un espacio que va desde 2010 a 2019 donde hace referencias sexuales hacia menores de edad. Luego de las fuertes críticas en su contra por ello, el humorista subió una serie de historias a su cuenta de Instagram en la que reconoce que fue él quien escribió esos mensajes, aunque aclaró que se “arrepiente” de haberlo hecho.

Las disculpas de la Faraona por sus tuits sobre menores

“Más allá de que son tuits y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad y de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír”, comenzó diciendo Cirio.

No obstante, remarcó que una broma no lo “convierte en pedófilo”, sino en “un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas”, aunque señaló que esas publicaciones las hizo en una red social a la que calificó como “la cloaca de internet”, donde “siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto”.

“Eso fue siempre así, pero peor era antes. También hay otra cosa: yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy. La realidad es que es algo que a mí nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le pasó a gente muy cercana mía, que me lo contó y ahí me di cuenta como que no hay forma de que esto sea gracioso”, continuó.

En otro pasaje, La Faraona aseguró que tiene “un listado enorme” de cosas de las que se arrepiente. “Eso que leyeron en Twitter no deja de ser un chiste... horrible, de mal gusto, todo lo que está mal, algo que me arrepiento muchísimo y que digo ‘¿yo era eso?’ Sí, yo era eso, yo hacía esos chistes. Pero no deja de ser un chiste, no transforma todo lo que están haciendo en Twitter en realidad”, agregó.

Por último, Cirio destacó que las personas que lo conocen saben cómo es él en realidad y recalcó que nadie “que vaya a cometer un delito lo va a publicar”, por lo que sus comentarios “realmente fueron humor de mierda”.

“A la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo o un violador, hagan la denuncia, abran una investigación. No van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, del más ‘cancelable’, pero no fue nada más que eso”, insistió.

