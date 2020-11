Incidentes, heridos y cuatro detenidos en un nuevo operativo para desalojar a manteros en Flores

Policías detuvieron a cuatro personas en Flores

Un nuevo operativo para desalojar a vendedores ambulantes en el barrio porteño de Flores terminó hoy con incidentes, heridos y cuatro detenidos. Testigos filmaron parte de los disturbios y uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales muestra a un grupo de policías golpear a trompadas a uno de los arrestados para reducirlo.

El hecho ocurrió sobre la avenida Avellaneda, un lugar que ya fue varias veces escenario de enfrentamientos entre manteros y uniformados que intentaban impedir la instalación de puestos ilegales de mercadería. Este jueves, la Policía de la Ciudad desplegó allí a sus efectivos para llevar a cabo el control.

Durante el recorrido por la zona, agentes de la Comisaría Vecinal 7 C observaron a un hombre preparando su puesto en una esquina de la avenida con la calle Helguera. “Se quería instalar a vender objetos de marcas apócrifas”, informaron fuentes policiales. En consecuencia, los oficiales le dijeron que se retirara.

Sin embargo, el vendedor no quiso hacerlo y “se puso violento contra los policías”, aseguraron las fuentes policiales. De tal manera, procedieron a demorarlo y le secuestraron la mercadería.

La situación despertó el enojo de otras personas que seguían con atención lo que sucedía. Algunas de ellas reaccionaron cuando vieron que el ciudadano senegalés iba a ser trasladarlo. “Se agruparon e intentaron agredir a los efectivos para que liberen al vendedor. También impidieron por unos minutos la circulación de vehículos por la avenida Avellaneda”, relataron los voceros.

“Todas las semanas voy a Capital a comprar ropa para vender. Hoy, como muchas veces, hubo disturbios con los manteros para sacarlos del lugar. Pero hoy se fue todo de las manos”, contó Dahiana, una joven que presenció los incidentes.

En agosto pasado, la Policía de la Ciudad desalojó a manteros en Once

Dahiana, en desacuerdo con el arresto, tomó su teléfono celular y filmó la detención de uno de los hombres que salieron en defensa del vendedor ambulante. En las imágenes se observa a este joven ser agredido brutalmente por al menos seis policías que intentaban reducirlo , mientras de fondo se escuchaban las protestas de otros personas que pedían que dejaran de golpearlo. Producto de los golpes, el joven terminó con el rostro ensangrentado.

“Era un pibe que no tenía nada que ver, que estaba mirando y gritando como toda la gente, como yo inclusive, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo”, dijo Dahiana. E insistió: “Lo único que hizo, como todos los que estábamos en el lugar, fue gritar para que no se llevaran al mantero que estaba laburando”.

Tanto el joven herido como el mantero desalojado -los testigos también contaron que fue golpeado- fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Lo mismo le ocurrió a otros dos hombres, un argentino y un senegalés, quienes también se opusieron a los arrestos.

Los cuatro fueron trasladados a la dependencia policial más cercana y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24, a cargo del fiscal Rodrigo Pagano Mata y ante la Secretaría Única del doctor Marcelo Muscillo.

Seguí leyendo:

Se complica la situación del joven acusado de contagiar de coronavirus a su abuelo que murió: lo embargaron por $50 millones y quedó cerca del juicio

Difundieron un video para encontrar al prófugo del brutal abuso sexual de una joven brasileña en Rosario: la ató y torturó durante horas con un cuchillo

“No van a poder caminar por Boedo tranquilos”: tenía un arma y amenazaba por Twitter a dirigentes de San Lorenzo

La otra bailarina atacada en Belgrano recordó que el agresor amenazó con matarlas: “Trataba de mirarlo a los ojos y pedirle que parara”