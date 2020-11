Detuvieron a un hombre que amenazó por Twitter a periodistas y dirigentes de San Lorenzo: le secuestraron un revólver

Walter Caiaro tiene 50 años y vive en Villa del Parque

Un hombre de 50 años, acusado de amenazar a periodistas y dirigentes de San Lorenzo , fue detenido esta mañana en el barrio porteño de Villa del Parque. La tranquilidad del pasaje Enrique de Vedia al 2000 culminó luego de que un operativo policial, que incluyó un minucioso allanamiento, llegó hasta la casa del acusado.

Las amenazas que se le atribuyen a Walter Caiaro, socio del Ciclón, ocurrieron hace poco más de un mes en su cuenta de Twitter. Las fuentes judiciales resaltaron una publicación que efectuó el 14 de octubre: “Comisión directiva de San Lorenzo son traidores, no van a poder caminar por Ciudad Deportiva. No van a caminar por Boedo. No van a poder caminar tranquilos”.

W.C. es taxista y padre de dos hijos. En el operativo le secuestraron un revólver calibre 22 con cinco municiones en el tambor, que no contaba con la autorización legal correspondiente. También incautaron tres teléfonos celulares, una computadora portátil e indumentaria de San Lorenzo.

El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, y fue coordinado por el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ).

La fiscalía comenzó la investigación a partir de las amenazas que esta persona realizó desde su cuenta personal. El 1° de octubre redactó: “Dirigentes, dan vergüenza. Jugadores, dan vergüenza. Cuerpo técnico vigilantes. Lo único que le queda a San Lorenzo es la gente. Hasta que no matemos a un dirigente y a un periodista no van a parar ”.

En su cuentas de Facebook e Instagram, Caiaro suele compartir casi diariamente imágenes que tienen a San Lorenzo como protagonista excluyente. Se exhibe junto a sus hijos en la cancha y suele criticar a los periodistas que manifiestan alguna opinión que considera en contra de su club.

El 28 de septiembre escribió: “Marcelo Tinelli, te pegan las lacras de Gustavo López y Alejandro Fantino, lo único que espero es que tengas huevos y no entren al Gasómetro. El miércoles Daniel Fava no entra. Si entra, se pudre todo ”.

Una semana antes se refirió a Mariano Soso, actual entrenador de San Lorenzo: “Andate, buchón. A todos los traidores los vamos a matar”.

En noviembre de 2018 compartió un video de un ex dirigente de Boca y manifestó: “¿Algún terrorista que tenga ganas de matar a estas lacras?”.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, al momento no se encontraron amenazas por mensajes privados, aunque resta aguardar el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados que son de interés para la causa. La fiscalía buscará si realizó amenazas a algún dirigente o jugador en particular.

Hace un año, la barra de San Lorenzo amenazó a los socios que insultaban en la platea y Matías Lammens, actual ministro de Turismo y Deportes (por aquel entonces presidente del club) debió acudir a la Justicia.

“Desde temprano nos pusimos a disposición de la Justicia. Identificamos a varias personas y brindamos sus nombres a la Fiscalía. Siempre tuvimos una conducta muy sensata a lo largo de estos siete años. San Lorenzo es un club que no tiene episodios de violencia. Yo voy a la platea con mi hija y no me gusta que pasen estas cosas”, dijo aquel día Lammens, en diálogo con TNT Sports.

Y aclaró: “Repudio totalmente que pasen estas cosas. Quiero que la gente vaya tranquila a la cancha, porque nadie le va a hacer nada. Hace 25 años que voy al mismo lugar, y por más que haya gente que quiere que termine rápido mi mandato, voy a seguir yendo”.

