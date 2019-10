“Desde temprano nos pusimos a disposición de la Justicia. Identificamos a varias personas y brindamos sus nombres a la Fiscalía. Siempre tuvimos una conducta muy sensata a lo largo de estos siete años. San Lorenzo es un club que no tiene episodios de violencia. Yo voy a la platea con mi hija y no me gusta que pasen estas cosas”, dijo Lammens en diálogo con TNT Sports, y aclaró: “Repudio totalmente que pasen estas cosas. Quiero que la gente vaya tranquila a la cancha, porque nadie le va a hacer nada. Hace 25 años que voy al mismo lugar, y por más que haya gente que quiere que termine rápido mi mandato, voy a seguir yendo”.