“Se enojó mucho cuando le puso un 8,50”: cómo empezó la historia de acoso y obsesión del asesino de la profesora de Tucumán

Paola Tacacho era profesora de inglés y hacía cinco años que era acosada por un ex alumno

A principios del 2015, Mauricio Gilberto Parada Parejas era uno de los tantos alumnos inscriptos en la carrera de traductorado de inglés, en el Colegio Mark Twain de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En ese instituto, Mauricio fue parte en la clase de Paola Estefanía Tacacho. La relación ex alumno-docente se volvería particularmente oscura. En el transcurso de los últimos cinco años, Paola lo denunció 13 veces por acosarla a través de redes sociales y en su propia casa con insultos y amenazas de muerte que finalmente fueron ciertas: el viernes pasado, cerca de las 21, Parada asesinó a Paola en plena calle de al menos seis puñaladas, una de ellas por la espalda, mientras ella regresaba a su casa del gimnasio.

Mientras Paola agonizaba en el lugar, un grupo de vecinos creyó que Parada era un ladrón y lo cercó para evitar que se escapara, uno de ellos incluso le lanzó gas pimienta. En ese momento, al verse rodeado, Mauricio, de 32 años al igual que su víctima, se clavó con fuerza el mismo cuchillo que había usado para asesinar a Paola en el medio del pecho y murió en el lugar. Partes de toda esa secuencia quedaron registradas por la cámara de seguridad de un local.

El momento en que Paola Estefanía Tacacho fue asesinada a puñaladas en Tucumán





El crimen no sorprendió a algunos, en cierta forma. Sus ex compañeros del Mark Twain estaban muy al tanto de su obsesión con su ex profesora y sabían que ella lo había denunciado ya muchas veces. Si bien Mauricio asistió solo algunos meses al instituto y luego abandonó la carrera, la mayoría recuerda que Parada siempre se hacía presente en la puerta del colegio, que quedaba a muy pocas cuadras de su casa, y que hasta había acosado a otras alumnas.

“Los pocos meses que fue a clases fuimos compañeros. Él era muy raro, no se daba con nadie. No hablaba y no quería hacer trabajos grupales para no dar su teléfono”, recuerda Áilean Fratkin, una ex alumna de Paola Tacacho, en diálogo con Infobae. “No llegó a completar el semestre y dejó de ir a clases, pero igual siempre estaba afuera del instituto”, agregó.

Paola Tacacho había denunciado en total trece veces a Mauricio Parada Parejas

Áilean recuerda que cuando Mauricio dejó de asistir a clases, tanto Paola cómo ella y otras alumnas fueron hostigadas por él a través de cuentas truchas que armaba para intimidarlas. “Con mi nombre se hizo un par”, cuenta: “Me mandó varios mensajes, incluso hasta el año pasado me llegaron, pero eran muy esporádicos. La obsesión mayor siempre fue con Paola, porque iba a su departamento, le tocaba el timbre, sabía sus recorridos”.

Los mensajes que recibió Áilean no solo tienen la misma apariencia de los que recibió Paola, sino que también tenían mensajes dirigidos a la profesora de inglés: “Tacacho hija de perra, pifiadora”, decía uno. “Dile a Pao Estef. Tacacho la guerra ni empezó, salteña putaresca, aguante [Juan] Darthés ”, escribió en otro, en diciembre de 2018, en referencia a la denuncia por violación de Thelma Fardín contra el actor que se hizo pública sobre esa fecha.

En otro la agredió directamente con un insulto despreciable: “Judía reventada”.

“Tacacho hija de perra, pifiadora”: los mensajes intimidatorios de Parada a sus ex compañaeras y su ex profesora

Los familiares de Paola Tacacho contaron que le hizo lo mismo a ella durante años, armaba cuentas falsas con su nombre y publicaba fotos de ella con mensajes intimidantes: “Se acerca la hora de desaparecer” o “I am dead” (estoy muerta). El hostigamiento, sin embargo, no sólo era virtual, sino que Parada incluso la seguía cuando salía de su casa, le tocaba el timbre, graffiteaba su nombre en su camino al trabajo como para marcar su presencia o que hasta llegó a ingresar un día en el edificio y llenar de fotos suyas el palier.

Paola era salteña y se había recibido como profesora de inglés en la Universidad Nacional de Tucumán. Era amante de la literatura inglesa y tenía el proyecto de viajar a Francia el año que viene para profundizar sus estudios de idioma. “La querían todos. No tenía problemas con nadie salvo con este asesino”, recordó su prima este fin de semana en diálogo con este medio.

El motivo de tanta agresión en sus mensajes, entonces, no estaba claro. Pero las ex compañeras de Parada tienen una teoría: “La verdad no me acuerdo mucho si pasó algo específico de por qué dejó. Pero se enojó mucho cuando Paola le puso una ‘mala nota’. Y por mala nota me refiero a un 8,50. Me acuerdo de eso porque estábamos sorprendidas de la reacción por esa nota” , cuenta Áilean.

El mail que Paola le envió a una de sus alumnas para avisarle que la presentaba como testigo en una de las causas contra Mauricio Parada

En noviembre de 2015 Paola denunció a Mauricio por primera vez. En septiembre de 2016, Paola, que había puesto al tanto a sus alumnas del hostigamiento que sufría, le envío un mail a Áilean. “Quería avisarte que te puse de testigo en la causa por Mauricio”, le escribió. Ella le respondió que le escribiría cuando tuviera novedades. “Nunca me contactaron de la Justicia”, dice.

Mauricio, en tanto, estuvo un tiempo detenido pero fue liberado a pesar de las sucesivas violaciones a las restricciones de acercamiento dispuestas en favor de Paola. El 29 de mayo de este año lo denunció por última vez, en una causa por daños y perjuicios que tramitaba en un juzgado civil y comercial tucumano. Sin embargo, el acoso nunca cesó y el desenlace fue trágico.

Paola fue asesinada de al menos seis puñaladas

“La Justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó y las denuncias que realizamos con nuestra madre y mis primas, a las cuales también acosaba vía redes” , sostuvo Ana, una hermana de Paola, en una carta difundida este domingo. En el escrito la mujer sostuvo que Parada Parejas “tenía vínculos con la política” local, que por eso “nunca lo encerraron” y que el femicida “nunca respetó las perimetrales” dispuestas a favor de Paola.

Las ex compañeras de Parada Parejas sostienen esa queja y aseguran que el hermano de Mauricio “estaba involucrado en política”. Tanto sus alumnas cómo sus familiares cuentan que Paola fue a hablar con él para intentar frenar el hostigamiento pero que la respuesta de su familia -su padre falleció y tiene al menos dos hermanos- fue que no podían hacer nada porque no había pruebas de que sea él del acoso.

La familia de Mauricio, cuentan, es conocida en esa zona de San Miguel de Tucumán porque son dueños de una clínica de urología: “Lo protegían porque él no hacía nada. Vivía solo y ellos le alquilaban el departamento a algunas cuadras de donde vivía Paola”, aseguran. Los registros previsionales del femicida no hablan de ningún empleo en blanco en toda su vida. La familia de Paola, mientras tanto, convoca este lunes por la tarde a una marcha en reclamo de justicia en la Plaza Independencia de la capital tucumana.

Seguí leyendo:

Video: una cámara de seguridad filmó el brutal femicidio de la profesora de Tucumán, asesinada por el ex alumno que la acosaba

La profesora de inglés asesinada a puñaladas por su ex alumno había realizado trece denuncias y la Justicia las desestimó