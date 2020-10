Una mujer fue descubierta cuando intentaba robar 15 cremas de enjuague de un supermercado: “No vengo con un revólver ni busco violencia”

Una mujer intentó robarse 15 cremas de enjuague de un supermercado

Durante la tarde del viernes se viralizó un video en el que cual se distingue a una mujer intentando llevarse sin pagar 15 acondicionadores para el pelo de un supermercado de Granadero Baigorria, en la ciudad santafesina de Rosario.

El hecho trascendió luego de que una de los empleadas del autoservicio registrara con su celular lo acontecido. En las imágenes se observa a la mujer cuando le exigen que coloque la mercadería que llevaba entre sus prendas y la ubique en uno de los mostradores.

“Vimos un movimiento raro en el sector de perfumería, la empezaron a seguir y vieron que se metía mercadería dentro de la ropa , esperaron a ver si pasaba por caja y cuando estaba por salir la frenaron en la puerta”, indicó Mauricio, propietario del comercio, en diálogo con Cadena 3.

En el video se escucha a la mujer quejarse por el hecho de que la estén grabando mientras devuelve las cremas de enjuague. “ De última no ejerzo violencia de género. Vos sí ejercés violencia porque esto me hace un daño psicológico ”, expresó. Ante tal acusación, el hombre que controlaba lo que intentaba llevarse le respondió: “Yo tampoco”.

La mujer llevaba su rostro cubierto por un tapabocas

La mujer se justificó: "Yo no vengo con revólver a robarte”. El empleado respondió: “¿De qué daño psicológico me estás hablando?”. Ella arremetió: “De que vos me escrachás en las redes, ¿me entendés? Pero no busco violencia, a eso es lo que me refiero”.

El diálogo continuó: “¿Te parece bien lo que estás haciendo? Nadie te está tratando mal ni nada”. La mujer insistió: “Pero me estás filmando, y eso es un daño psicológico donde yo te puedo denunciar”.

Tras certificar que no quedaba mercadería entre su ropa, los empleados dejaron que se retirara del supermercado. Infobae constató que la mujer no fue denunciada por el autoservicio. Tampoco lo hizo algún fiscal de oficio.

“No se esperaban que se sacara esa cantidad de mercadería", reveló el dueño del lugar, quien estimó que los productos costaban aproximadamente $6 mil.

La mujer no fue denunciada y se retiró del lugar tras devolver todos los productos

“Lo más triste es que tenemos que agradecer que no nos robaron con armas, ella en ningún momento se justificó, no puso excusas de hambre, no le parecía mal lo que estaba haciendo, era su trabajo”, agregó Mauricio.

Y completó: “Encima se indigna porque dice que le estábamos haciendo daño psicológico sacándole la mercadería robada, es muy difícil entenderlo desde su perspectiva, en todo momento se sintió víctima y ofendida por lo que estaba pasando”.

Hace menos de un mes, en un supermercado de la cadena La Gallega en Rosario, el video de otra mujer también se volvió viral mientras robaba 27 latas de atún. Aquella tarde, la postura de la protagonista fue similar: "Me tocás y te denuncio por violencia de género” , le dijo a uno de los guardias de seguridad.

Una mujer fue filmada mientras robaba latas de atún en un supermercado de Rosario

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, indicó la mujer en un video que tuvo miles de reproducciones en Twitter.

Uno de los guardias de seguridad le exigió que vaciara sus bolsillos y dejara todo lo robado: “¡No, pero es lo compré! No ves que lo compré con la plata, preguntale. Lo compré con la plata, mirá acá tengo el ticket. Acá tengo el ticket. No tengo más nada, boludo. Tengo la plata, mirá. Tengo la plata. ¡No tengo más!”.

Tras estar aprehendida luego del arresto a cargo de la Unidad Regional II de la Policía provincial en Rosario, se le formó una causa por tentativa de hurto en la Unidad de Flagrancia en turno del MPA y fue puesta en libertad, aunque aún continúa atada al proceso.

SEGUÍ LEYENDO:

Fue descubierta mientras robaba 27 latas de atún en un supermercado: “Me tocás y te denuncio por violencia de género”

El misterio de la militante feminista asesinada en Santa Fe: los macabros resultados de la autopsia y el desconcierto de la justicia