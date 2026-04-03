América Latina

Bajo una fuerte presión de Estados Unidos, el régimen cubano anunció el indulto de 2.010 presos políticos

La Habana confirmó que la decisión responde a consideraciones de salud y buena conducta, incluyendo a mujeres, jóvenes, adultos mayores y extranjeros, mientras se excluyeron delitos graves y reincidentes

Guardar
Banner rectangular blanco con la frase "LIBERTAD PARA TODOS" y múltiples fotos de rostros, extendido sobre una superficie de madera, con pies alrededor
El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel anunció un indulto a 2.010 prisioneros (ANAMELY RAMOS)

El régimen de Cuba anunció el jueves la liberación anticipada de 2.010 presos políticos como un “gesto humanitario” en el marco de la Semana Santa, marcando la segunda excarcelación masiva anunciada en menos de un mes, en un contexto de creciente presión desde Washington y el diálogo de La Habana con el Vaticano.

Según una nota oficial transmitida en la televisión estatal, el indulto aprobado por las autoridades del régimen responde a un “gesto humanitario y soberano” y coincide con las celebraciones religiosas.

Las autoridades cubanas no proporcionaron una lista de los beneficiarios ni detalles sobre los motivos de su detención, aunque aseguraron que se trata de reos que han cumplido una parte importante de su sanción y han mostrado buena conducta. El comunicado agregó que se tomó en cuenta el estado de salud de los indultados, entre quienes figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Según el anuncio, quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, hurto, robo violento o con armas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, y reincidencia o multirreincidencia. Según la nota oficial, el indulto anunciado este jueves es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, beneficiando a más de 11.000 personas en total.

Familiares de prisioneros y presos políticos se movilizan contra el régimen (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)
Familiares de prisioneros y presos políticos se movilizan contra el régimen (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

El anuncio se dio poco después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump flexibilizara el bloqueo petrolero que pesa sobre la isla desde hace casi tres meses. Estados Unidos permitió la llegada de un petrolero ruso para abastecer al país sumido en una grave crisis energética.

Trump reiteró su intención de propiciar un cambio de régimen en Cuba, considerada una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán para la región. En los últimos meses, el mandatario estadounidense endureció su retórica hacia La Habana e incluso sugirió la posibilidad de “tomar” la isla, gobernada por el Partido Comunista.

El pasado 12 de marzo, las autoridades anunciaron la liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, actor clave en las mediaciones históricas entre La Habana y Washington. Al día siguiente, el régimen de Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos, tal como señalaba Trump desde mediados de enero.

El académico Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, destacó, en diálogo con AFP, que no es la primera vez que las autoridades cubanas adoptan este tipo de medidas en vísperas de festividades religiosas como la Pascua, aunque rara vez a esta escala. “No parece descabellado pensar que esto sea una señal de que parte del diálogo entre ambos gobiernos (Washington y La Habana) está avanzando. Quizás con lentitud, pero avanzando”, señaló.

El petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera rusa y que transportaba unos 700.000 barriles de crudo, lo que supone la primera entrega significativa de petróleo a Rusia (REUTERS/Norlys Perez)
El petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera rusa y que transportaba unos 700.000 barriles de crudo, lo que supone la primera entrega significativa de petróleo a Rusia (REUTERS/Norlys Perez)

Un aspecto crítico del reciente indulto en Cuba es la exclusión de los delitos catalogados como “contra la autoridad”, una categoría que suele aplicarse a manifestantes y ciudadanos críticos, lo que deja fuera a personas sancionadas por motivos políticos. Además, la decisión de no incluir a quienes ya recibieron indultos previamente refuerza un enfoque punitivo que no distingue entre reincidencia común y situaciones surgidas en el contexto de la crisis social actual.

Este nuevo indulto se suma a otras excarcelaciones. En enero de 2025, se informó la liberación de 553 reclusos en el marco de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En años anteriores, también se produjeron indultos masivos, como los de 2.604 presos en 2019 y 787 en 2016.

La Iglesia católica ha sido durante décadas un canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos y jugó un papel fundamental en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

CubaMiguel Díaz-Canelrégimen cubanopresos políticosEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Un informe oficial señala que el número de accidentes viales también mostró un leve incremento en comparación al periodo previo similar del año pasado, mientras que la cifra de víctimas mortales se ha mantenido

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

Un llamado de urgencia busca resguardar la vida de opositores detenidos, cuya salud y paradero preocupan tras meses bajo custodia sin información clara

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo

Las autoridades interceptaron a un grupo de personas que intentó eludir un punto de control en Dajabón, luego fueron trasladadas bajo custodia y entregadas a la Dirección General de Migración para procesar su situación admistrativa

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

El primer ministro eslovaco tacha a la UE de “barco suicida” y pide levantar las sanciones al petróleo y el gas rusos

Colombia Justa Libres se suma a De La Espriella: “No más ambigüedades, es momento de actuar”

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

INFOBAE AMÉRICA
Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

Ejecutado otro hombre en Irán por colaborar con Israel y EEUU durante las protestas de enero

Tana Rivera deslumbra en La Maestranza con un look monocolor de invitada perfecta a juego con María G. de Jaime

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo