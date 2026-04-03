Bajo una fuerte presión de Estados Unidos, el régimen cubano anunció el indulto de 2.010 presos políticos

El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel anunció un indulto a 2.010 prisioneros (ANAMELY RAMOS)

El régimen de Cuba anunció el jueves la liberación anticipada de 2.010 presos políticos como un “gesto humanitario” en el marco de la Semana Santa, marcando la segunda excarcelación masiva anunciada en menos de un mes, en un contexto de creciente presión desde Washington y el diálogo de La Habana con el Vaticano.

Según una nota oficial transmitida en la televisión estatal, el indulto aprobado por las autoridades del régimen responde a un “gesto humanitario y soberano” y coincide con las celebraciones religiosas.

Las autoridades cubanas no proporcionaron una lista de los beneficiarios ni detalles sobre los motivos de su detención, aunque aseguraron que se trata de reos que han cumplido una parte importante de su sanción y han mostrado buena conducta. El comunicado agregó que se tomó en cuenta el estado de salud de los indultados, entre quienes figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Según el anuncio, quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, hurto, robo violento o con armas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, y reincidencia o multirreincidencia. Según la nota oficial, el indulto anunciado este jueves es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, beneficiando a más de 11.000 personas en total.

Familiares de prisioneros y presos políticos se movilizan contra el régimen (Crédito: Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía X)

El anuncio se dio poco después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump flexibilizara el bloqueo petrolero que pesa sobre la isla desde hace casi tres meses. Estados Unidos permitió la llegada de un petrolero ruso para abastecer al país sumido en una grave crisis energética.

Trump reiteró su intención de propiciar un cambio de régimen en Cuba, considerada una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán para la región. En los últimos meses, el mandatario estadounidense endureció su retórica hacia La Habana e incluso sugirió la posibilidad de “tomar” la isla, gobernada por el Partido Comunista.

El pasado 12 de marzo, las autoridades anunciaron la liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, actor clave en las mediaciones históricas entre La Habana y Washington. Al día siguiente, el régimen de Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos, tal como señalaba Trump desde mediados de enero.

El académico Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, destacó, en diálogo con AFP, que no es la primera vez que las autoridades cubanas adoptan este tipo de medidas en vísperas de festividades religiosas como la Pascua, aunque rara vez a esta escala. “No parece descabellado pensar que esto sea una señal de que parte del diálogo entre ambos gobiernos (Washington y La Habana) está avanzando. Quizás con lentitud, pero avanzando”, señaló.

El petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera rusa y que transportaba unos 700.000 barriles de crudo, lo que supone la primera entrega significativa de petróleo a Rusia (REUTERS/Norlys Perez)

Un aspecto crítico del reciente indulto en Cuba es la exclusión de los delitos catalogados como “contra la autoridad”, una categoría que suele aplicarse a manifestantes y ciudadanos críticos, lo que deja fuera a personas sancionadas por motivos políticos. Además, la decisión de no incluir a quienes ya recibieron indultos previamente refuerza un enfoque punitivo que no distingue entre reincidencia común y situaciones surgidas en el contexto de la crisis social actual.

Este nuevo indulto se suma a otras excarcelaciones. En enero de 2025, se informó la liberación de 553 reclusos en el marco de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En años anteriores, también se produjeron indultos masivos, como los de 2.604 presos en 2019 y 787 en 2016.

La Iglesia católica ha sido durante décadas un canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos y jugó un papel fundamental en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama.

(Con información de AFP)