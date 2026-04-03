El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación de la resolución para autorizar el uso de fuerza defensiva en el estrecho de Ormuz (EP)

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación prevista para este viernes sobre un proyecto de resolución que autoriza el uso de fuerza “defensiva” en el estrecho de Ormuz, sin fijar una nueva fecha para el tratamiento de la iniciativa.

Según el programa oficial, el organismo de 15 miembros tenía previsto someter a votación este viernes por la mañana un borrador presentado por Baréin para proteger el transporte marítimo frente a ataques de Irán. Sin embargo, el calendario se modificó el jueves por la noche y, según fuentes citadas por Reuters, la votación se realizará el sábado por la mañana.

Fuentes diplomáticas citadas por AFP indicaron que la razón aducida fue que Naciones Unidas observa el Viernes Santo como día festivo, aunque ese dato ya era conocido cuando se anunció inicialmente la votación.

El texto, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, establece que los Estados miembros podrán actuar de manera unilateral o mediante “asociaciones navales multinacionales voluntarias” para emplear “todos los medios defensivos necesarios y proporcionales a las circunstancias”. El objetivo consiste en garantizar el tránsito marítimo y disuadir intentos de cierre o interferencia en esa vía estratégica.

La iniciativa responde al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho, una de las rutas clave del comercio energético mundial, en represalia por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel que desataron la guerra en la región hace un mes. La interrupción del tránsito afecta el flujo de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes, con impacto directo en los precios internacionales.

El objetivo consiste en garantizar el tránsito marítimo y disuadir intentos de cierre o interferencia en esa vía estratégica (REUTERS)

El embajador de Baréin ante Naciones Unidas, Jamal Alrowaiei, defendió la propuesta en los días previos a la votación. “No podemos aceptar el terrorismo económico que afecta a nuestra región y al mundo; todo el mundo se ve afectado por los acontecimientos”, afirmó. El diplomático agregó que el texto “llega en un momento crítico”.

El proyecto tuvo varias modificaciones para intentar sumar apoyos dentro del Consejo de Seguridad. La versión final elimina la referencia explícita al Capítulo 7 de la Carta de la ONU, que habilita el uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz. Además, subraya el carácter estrictamente defensivo de cualquier acción, un punto que responde a objeciones planteadas por Francia.

El embajador francés ante la ONU, Jérôme Bonnafont, sostuvo que “corresponde al Consejo elaborar rápidamente la respuesta defensiva necesaria”, en referencia a la condena previa al bloqueo iraní adoptada en marzo. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron expresó dudas sobre la viabilidad de una operación militar para liberar la vía marítima y la calificó de “irrealista”.

El texto iba a ser votado a las 11:00 (15:00 GMT) del viernes, pero su aprobación no estaba asegurada. Rusia y China, ambos con poder de veto, mantienen posiciones críticas frente a la iniciativa. El embajador chino ante la ONU, Fu Cong, advirtió que autorizar el uso de la fuerza “equivaldría a legitimar un uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, lo que inevitablemente conduciría a una mayor escalada de la situación y a graves consecuencias”.

El embajador francés ante la ONU, Jérôme Bonnafont (REUTERS)

Rusia, aliado histórico de Teherán, también cuestiona lo que considera medidas unilaterales. La falta de consenso entre las potencias permanentes complica las perspectivas de adopción del proyecto.

El analista Daniel Forti, del International Crisis Group, señaló que el texto “enfrenta grandes dificultades para ser aprobado en el Consejo de Seguridad”. Según explicó, resulta difícil que Moscú y Pekín respalden una resolución que aborda la estabilidad en el estrecho “exclusivamente como una cuestión de seguridad” sin incorporar una salida política duradera al conflicto.

El estrecho de Ormuz constituye un punto neurálgico del comercio global: cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo transita por esa vía. Su cierre casi total genera tensiones en los mercados y presiona al alza los precios de la energía.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países afectados por la escasez de combustible a actuar por su cuenta. “Vayan a buscar su propio petróleo” en el estrecho de Ormuz, declaró, al tiempo que aclaró que las fuerzas estadounidenses no intervendrán para asistirlos.

Las autorizaciones del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza son poco frecuentes. Entre los precedentes figuran la resolución de 1990 que permitió la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos en Irak tras la invasión de Kuwait, y la decisión de 2011 que habilitó la intervención de la OTAN en Libia, que derivó en la caída de Muamar Gadafi.

(Con información de AFP)