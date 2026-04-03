Murió Flora, la tigresa que había sido rescatada del ex zoo de Luján y trasladada a un santuario en Europa

Flora da sus primera pasos en el Felida Big Cat Sanctuary

La ONG Four Paws informó que el 1 de abril murió la tigresa Flora en el santuario FELIDA de los Países Bajos. El animal había sido rescatado del ex zoo de Luján, donde más de sesenta grandes felinos y otros animales sobrevivieron en condiciones precarias luego del cierre del predio en 2020.

“Al principio, Flora se adaptó bien. Le encantó su primera cama de paja y disfrutó descansando en su hamaca al sol. Sin embargo, recientemente el equipo de Felida había notado en ella signos de dolor y malestar”, explican desde la ONG en un documento de prensa.

Una evaluación médica en una clínica especialista reveló que estaba sufriendo de peritonitis severa (inflamación abdominal). El equipo veterinario se preparó para realizar una cirugía e hicieron todo lo posible para salvarla, pero Flora falleció inesperadamente. Una autopsia preliminar que se realizó el 2 de abril, confirmó la peritonitis severa.

Luciana D’Abramo, directora de programas de Four Paws, comentó que “perder a Flora después de haber podido ofrecerle una vida mejor es desgarrador para todo nuestro equipo. Cuando un animal ha sufrido años de cuidados inadecuados, lamentablemente puede enfrentarse a riesgos significativamente mayores. Incluso cuando nuestros veterinarios los consideran aptos para viajar, siempre existe el riesgo de que surjan problemas de salud que estaban escondidos, tanto durante o después del traslado.”

El momento en el que Flora llega al santuario de Felida (Four Paws)

El ex zoológico de Luján: un símbolo de la crisis de bienestar animal

En el predio del ex zoológico de Luján, los visitantes podían tomarse fotografías junto a leones y tigres, tocar sus cabezas y posar con ellos dentro de recintos poco seguros.

La clausura llegó oficialmente en febrero de 2020. Desde entonces, el predio quedó bajo custodia judicial. Los animales, privados de exhibición pública, siguieron viviendo en jaulas de tamaño insuficiente, sin acceso regular a atención veterinaria ni a una dieta balanceada.

En ese contexto, Flora pasó años confinada. Su historia salió a la luz junto con la de otros felinos cuando la ONG austríaca FOUR PAWS comenzaron a documentar la situación del ex zoológico. La propia organización describió el lugar como un “espacio de emergencia”, donde la supervivencia diaria dependía de la buena voluntad de un puñado de cuidadores y de donaciones irregulares.

Flora fue evaluada por primera vez en profundidad durante el operativo sanitario de Four Paws en noviembre de 2025 (Four Paws)

El diagnóstico de Flora y el inicio del rescate

Flora fue evaluada por primera vez en profundidad durante el operativo sanitario de Four Paws en noviembre de 2025. Los veterinarios encontraron que las uñas de sus patas delanteras estaban tan encarnadas que le impedían caminar normalmente. A esa dolencia se sumaba un colmillo roto, que le provocaba dolor crónico y riesgo de infección. Las condiciones de encierro, la falta de superficie adecuada para el desgaste natural de las garras y la imposibilidad de moverse libremente agravaron el cuadro clínico.

La ONG decidió priorizar su traslado por sobre otros animales, considerando la gravedad de su estado y la urgencia de una intervención quirúrgica especializada. Flora fue sometida a una operación dentro del mismo predio, en condiciones de campaña. Hubo una sedación, extracción de las uñas dañadas, limpieza de heridas y la remoción del colmillo fracturado. La intervención fue exitosa, pero las secuelas de años de abandono seguían presentes.

El entrenamiento para el viaje y la logística internacional

El siguiente desafío fue preparar a Flora para el traslado internacional. El operativo de traslado se planificó en detalle. Flora, junto a los osos Gordo y Florencia, fue sometida a controles sanitarios. El proceso implicó la coordinación con autoridades argentinas y neerlandesas, la obtención de permisos de exportación y el diseño de una logística que incluyó transporte terrestre hasta el aeropuerto, un vuelo de más de 11.000 kilómetros y el desembarco en los Países Bajos.

La caja utilizada para el traslado estaba especialmente acondicionada para minimizar vibraciones, con espacio suficiente para que Flora pudiera moverse, recostarse y acceder a agua (Four Paws)

La caja utilizada para el traslado estaba especialmente acondicionada para minimizar vibraciones, con espacio suficiente para que Flora pudiera moverse, recostarse y acceder a agua. El viaje, monitoreado en tiempo real por veterinarios, fue exitoso. La tigresa llegó a Felida en condiciones estables, lista para iniciar su proceso de recuperación.

La vida en el santuario Felida

El santuario Felida, operado por Four Paws, es un espacio diseñado para la rehabilitación de grandes felinos en situación crítica. Allí, a diferencia de los zoológicos, no hay exhibición pública ni rutinas de entretenimiento. Cada animal recibe atención veterinaria personalizada, dietas adaptadas y enriquecimiento ambiental que simula parte de las conductas naturales. El objetivo es que puedan recuperar, en la medida de lo posible, comportamientos propios de su especie y reducir el estrés acumulado durante años de encierro.

Flora se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Por primera vez, pudo elegir dónde descansar y cómo interactuar con su espacio. Los cuidadores observaron que disfrutaba recostarse sobre una cama de paja y que pasaba largos ratos en una hamaca bajo el sol. Su movilidad mejoró, las heridas cicatrizaron y mostró señales de relajación. El equipo celebró cada avance como una pequeña victoria.

Las primeras curaciones a Flora en noviembre del 2025 (Four Paws)

El desenlace trágico y la autopsia

La mejoría de Flora fue evidente durante las primeras semanas. Sin embargo, a finales de marzo, el equipo de Felida detectó signos de malestar. La tigresa se mostró menos activa, presentó síntomas de dolor abdominal y disminuyó su apetito. Una evaluación médica en una clínica especializada confirmó el diagnóstico de peritonitis severa, una inflamación del abdomen que puede tener origen en infecciones, lesiones internas o complicaciones previas.

Los veterinarios prepararon una cirugía de urgencia, conscientes de que la vida de Flora dependía de una intervención rápida y precisa. Pese a los esfuerzos, la tigresa falleció la noche del 1 de abril. La autopsia preliminar, realizada el 2 de abril, confirmó la gravedad de la peritonitis y descartó causas externas.

El destino de los otros animales y el futuro de los santuarios

Mientras la historia de Flora llegaba a su fin en Felida, la suerte de los otros animales del ex zoológico sigue siendo incierta. Al menos 61 grandes felinos permanecen en el predio, junto a dromedarios, cebras, monos y un chimpancé. El proceso de traslado es lento y costoso. Cada animal requiere un plan individual, permisos de exportación y un santuario dispuesto a recibirlo.

“Un santuario le ofrece a estos animales la mejor – y en ocasiones la única – esperanza de recuperación y vida digna”, remarcó D’Abramo. Pero también existe el riesgo de que los daños físicos y psicológicos sean demasiado profundos como para permitir una recuperación total.