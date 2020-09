Fue descubierta mientras robaba 27 latas de atún en un supermercado: “Me tocás y te denuncio por violencia de género”

Una mujer fue filmada mientras robaba latas de atún en un supermercado de Rosario

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la imagen de una mujer en un supermercado se viralizó luego de que protagonizara un suceso que fue registrado por uno de los guardias de seguridad del lugar.

En el video se observa como la mujer es obligada a devolver una sorprendente cantidad de latas de atún que intentaba llevarse del lugar, sin pagar, entre sus prendas. El hecho ocurrió en un supermercado de la cadena La Gallega, ubicado en la intersección de Mitre y Avenida Pellegrini, una zona muy concurrida que tiene como puntos opuestos los parques Independencia y Urquiza.

El video fue viralizado en pocas horas y se distingue cómo la mujer guardaba -al menos- 27 latas de atún en aceite La Campagnola. En el sitio web del comercio, cada una cuesta $216,30, lo que da una suma de más de $5.800 en latas de atún.

En el video se contabilizan -al menos- 27 latas de atún

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga” , se escucha como la increpa uno de los trabajadores del lugar mientras la mujer, de quien no se difundió la identidad, soltaba los productos.

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más” , continuó la protagonista de un video que tiene miles de visualizaciones en Twitter.

Uno de los guardias de seguridad le exigió que vaciara otro bolsillo y dejara todo lo robado: “¡No, pero es lo compré! No ves que lo compré con la plata, preguntale. Lo compré con la plata, mirá acá tengo el ticket. Acá tengo el ticket. No tengo más nada, boludo. Tengo la plata, mirá. Tengo la plata. ¡No tengo más!”.

La mujer se negó a bajarse el barbijo dentro del supermercado

Previo a retirarse, uno de los empleados le exigió que se quitara el tapabocas para poder registrar su cara. “No venís más, no venís más. Bajate el barbijo, bajate el barbijo”. La mujer contestó: “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”. Le respondieron: “Y vos estás robando, mugrienta. Tomatela, tomatela”.

Hace pocos días, otro video viral tuvo como escenario un supermercado en la localidad bonaerense de Pilar. Allí un hombre expuso una violenta reacción luego de que el encargado del lugar le solicitara el uso del tapabocas para permanecer dentro del comercio. Ante el requerimiento, el cliente comenzó a insultarlo y se negó a colocarse el barbijo.

El video se difundió durante la jornada del martes y fue filmado por una cajera del supermercado ubicado en Paseo Champagnat, un reconocido centro comercial ubicado en el kilómetro 45,5 de la Panamericana.

Discusión en un supermercado de Pilar por el uso del tapaboca

“Me la re aguanto, me la re aguanto”, se escucha decir al cliente en la filmación. “Ponete el barbijo, por favor”, respondió el encargado. El agresor le preguntó al cajero que lo atendía: “¿Éste es el encargado? ¿Éste salame es tu encargado? ¿Éste pedazo de puto es tu encargado? ¿A quién te comiste, boludo? ¿A quién te comiste, tarado? ¿A quién te comiste? ¿Me vas a meter una piña porque no me puse el barbijo, cagón? Vení, ponémelo vos”.

“No rompás los huevos que tengo un día difícil, no me rompás las pelotas. No, las pelotas me pongo el barbijo. Que me lo ponga él a ver si se atreve”, continuó el cliente, quien elevó su tono de voz mientras terminaba de abonar sus compras. “Te tiene que cubrir el barbijo”, reiteró el encargado. A lo que el hombre respondió en tono desafiante: “Seguí cumpliendo tu función, no me rompás los huevos, hacé tu vida. Ponémelo, dale, poneme el barbijo”.

